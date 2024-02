RUGBY. Deux forfaits officialisés pour l'Ecosse avant d'en découdre avec le XV de France dans le 6 Nations

Pour le choc à Murrayfield ce samedi face au XV de France, l'Ecosse sera privée deux joueurs de son paquet d'avants dont l'ancien Toulousain Richie Gray.

Vos Matchs de Rugby Ecosse/France et Angleterre/Galles à quelle heure et sur quelle chaîne ?Ce samedi, le XV de France retrouve l'Ecosse après l'amère défaite concédée face à l'Irlande en ouverture du Tournoi des 6 Nations à Marseille. Des Bleus qui seront privés de Romain Taofifenua et Reda Wardi sans oublier Paul Willemse suite à son carton rouge.

Côté écossais, Gregor Townsend a, lui aussi, son lot de blessés. WP Nel et Darcy Graham se remettent bien de leurs blessures et reprendront l'entraînement avec Édimbourg cette semaine. Ils ne devraient pas être assez en forme pour le choc face aux Bleus.

De plus, deux joueurs sont forfaits pour le reste de la compétition. L'ancien joueur du Stade Toulousain Richie Gray est out en raison d'une blessure au biceps. Titulaire face aux Gallois, il a peut-être joué son dernier Tournoi à 34 ans.

Le troisième ligne de 26 ans Luke Crosbie ne jouera plus non plus durant cette compétition en raison d'une blessure à l'épaule. L'Ecosse annonce dans son communiqué que Max Williamson et Alex Samuel s'entraînent avec l'équipe cette semaine, aux côtés de Jamie Dobie et Euan Ferrie.

Pour rappel, l'encadrement du XV de France a rappelé sept joueurs de son côté pour préparer cette rencontre ô combien importante pour la suite du 6 Nations : Halagahu, Roumat, Priso, Laclayat, Depoortere, Barré et Gailleton.

L'un d'entre eux aura-t-il sa chance ce week-end ? Il y a des places à prendre mais il faut aller les chercher. Il y aura du roulement en deuxième et troisième ligne en raison des absences de Taofifenua et Willemse.

Derrière, d'aucuns militent pour que les jeunes Nicolas Depoortere et Émilien Gailleton se voient donner une chance au centre. Il est vrai que la paire Fickou/Danty est moins en vue depuis quelques matchs. Mais Fabien Galthié devrait à nouveau leur accorder sa confiance. Ils passeront un nouveau test face à Sione Tuipulotu et Huw Jones.