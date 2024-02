Vos Matchs de Rugby Ecosse/France et Angleterre/Galles à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Cette semaine s'annonce palpitante avec la suite du Tournoi des 6 Nations 2024 et la 19e journée de Pro D2. Voici le programme à ne pas manquer.

Fan d'ovalie, préparez vos agendas et vos télécommandes ! Cette semaine s'annonce palpitante avec la suite du Tournoi des 6 Nations 2024 et la 19e journée de Pro D2. Voici le programme à ne pas manquer.

La deuxième journée du Tournoi des 6 Nations débute avec un affrontement très attendu : Écosse contre France, samedi à 15h15 sur France 2. Après une première journée haletante et une défaite pour la France, nos Bleus auront à cœur de briller sur la pelouse écossaise. L'ambiance promet d'être électrique !

Dans la soirée, à 17h45, l'Angleterre reçoit le Pays de Galles. Un match toujours chargé d'histoire et d'intensité. À ne rater sous aucun prétexte !

Le dimanche nous réserve également du spectacle avec Irlande vs Italie à 16h sur France 2. Les Italiens, toujours en quête d'un exploit, auront fort à faire face à des Irlandais déterminés à imposer leur jeu et qui restent sur un succès de prestige face aux Tricolores.

Mais avant cela, jeudi 8 février, la Pro D2 ouvre le bal avec Agen contre Aix à 21h00 sur Canal + Sport. Un match à suivre de près puisque les Axois ont pris les commandes du championnat avec douze victoires au compteur.

Le vendredi, la Pro D2 nous gâte avec une série de rencontres toutes plus passionnantes les unes que les autres. Montauban accueille Béziers à 19h, tandis que Rouen se mesure au VRDR à 19h30. Colomiers affronte Dax, et Mont-de-Marsan se frotte à Grenoble, tous deux à 19h30.

SAXV vs Biarritz et Vannes vs Aurillac, également à 19h30, promettent des duels intenses. Et pour clôturer cette soirée riche en rugby, Brive défiera Nevers à 21h. Un programme dense avant le retour du Top 14 qui fait relâche cette semaine.

6 NATIONS 2e JOURNÉE :

SAMEDI 10 FÉVRIER

Ecosse vs France à 15h15 sur France 2

Angleterre vs Galles à 17h45 sur France 2

DIMANCHE 11 FÉVRIER

Irlande vs Italie à 16h sur France 2

JEUDI 8 FÉVRIER

Agen vs Aix à 21h00 sur Canal + Sport ⏩ prenez vos billets au stade Armandie

VENDREDI 8 FÉVRIER