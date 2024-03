TOURNOI DES 6 NATIONS. Sans North, mais avec Wainwright et Dyer pour le Pays de Galles face au XV de France

La composition du XV de France face au Pays de Galles reste un secret bien gardé par Galthié et son staff. Pas de suspens pour le Pays de Galles qui a déjà publié officiellement la sienne.

L'équipe type devant

Si le Pays de Galles n'a toujours pas connu la victoire dans cette édition 2024 du Tournoi des 6 Nations, Warren Gatland a tout de même décidé d'être dans la continuité. Ainsi, la première ligne n'aura rien d'inhabituel avec la titularisation de Thomas, Elias et Assiratti.

Pour l'attelage, un peu de surprise avec le joueur du Racing 92, Will Rowlands qui sera titulaire aux côtés de l'expérimenté Adam Beard.

Pour la troisième ligne, elle sera ultra-compétitive, et une des armes principales du XV du Poireau avec les solides Wainwright et Reffel, accompagné du jeune capitaine Dafydd Jenkins qui sera repositionné sur le flanc de la mêlée.

Sans North derrière

Derrière, on reprend sur du classique avec Tomos Williams, qui enchaîne une troisième titularisation de suite. À l'ouverture, Sam Costlow conserve aussi sa place, après une belle prestation face à l'Irlande.

Au centre, c'est la plus grosse surprise de cette composition avec l'absence de l'emblématique George North et son compère Nick Tompkins qui sont alors remplacés par Owen Watkin et Joe Roberts. Ces derniers n'ont jamais été alignés ensemble, et Roberts ne fêtera que sa deuxième cape internationale, à 23 ans.

Ensuite, le trio arrière sera composé de forts éléments avec aux ailes Dyer et Adams, et le jeune et talentueux Winnet à l'arrière, qui est très en vue en ce moment.

Sur le banc, le Pays de Galles a de sérieux atouts à faire valoir avec la présence de Dee, de Davies et de Lloyd.