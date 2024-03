RUGBY. XV de France. Comment Le Garrec a-t-il inscrit la Bretagne dans le marbre du 6 Nations ?

La Bretagne n’a jamais vraiment été une grande terre de rugby, mais Nolann Le Garrec en est devenu le fier ambassadeur face au pays de Galles.

La Bretagne, terre de mythes et de légendes, mais beaucoup moins d’ovalie. Il faut dire que depuis des décennies, la péninsule est bien plus acquise au football qu’au rugby. Mais le monde change et Nolann Le Garrec vient de marquer l’histoire de la région au pays de Galles.

En effet, le jeune demi de mêlée du Racing 92 vient de devenir le premier Breton de naissance à inscrire un essai dans le Tournoi des 6 Nations. Il est aussi le premier joueur originaire de la région à marquer un essai international depuis le début de l’ère professionnelle.

En même temps, il faut préciser que la concurrence est loin d’être rude. En cause, Nolann Le Garrec serait seulement le second joueur né dans sa région à porter les couleurs du XV de France. Si le sport est pourtant plébiscité dans les autres régions celtes, sa partie française a visiblement été épargnée de la fièvre rugbystique.

Le Garrec, dauphin breton

Selon Le Télégramme, seul Gérard Bouguyon avait déjà évolué au niveau international en tant que natif de la Bretagne. Sur l’année civile de 1961, le Finistérien évoluant en deuxième ligne avait connu l’ensemble de ses 9 sélections en Bleu. Ainsi, plus de temps sépare les sélections de Bouguyon et Le Garrec que la création du célèbre Gwenn ha Du, drapeau breton, dans les années 20 et l'apparition du premier international natif de la Bretagne.

Une courte période d’appel en équipe nationale, mais qui reste auréolée de succès, ce dernier ayant remporté le Tournoi des 5 Nations. En plus de ses apparitions européennes, Gérard Bouguyon a également connu d’autres faits notables avec le XV de France. Entre autre, sa première sélection fut le seul 0 - 0 de l’histoire de la sélection, c’était face à l’Afrique du Sud en février 1961.

De plus, il faisait partie du contingent de joueurs appelés pour disputer la première tournée tricolore en Océanie. À trois reprises, il avait affronté les All Blacks sur leurs terres, sans décrocher de victoire. Ensuite, lui et ses compagnons avaient réalisé l’exploit de l’emporter en Australie. Lors de cette réussite sans précédent, il avait inscrit le seul essai de sa carrière internationale.

Décédé en 2016, Gérard Bouguyon n’aura pas pu voir son héritage être prolongé par l’arrivée de Nolann Le Garrec au XV de France. Néanmoins, la Bretagne s’affirme maintenant depuis quelques années sur le plan rugbystique. La montée en puissance de Vannes en Pro D2, ainsi que la présence du Rennes EC en Nationale 2 et du Stade Rennais Rugby en Élite 1 en attestent.

