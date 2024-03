RUGBY. Le Garrec, Meafou, etc. Le XV de France doit-il tout miser sur son vivier titanesque ?

Avec l’arrivée de 4 néo-capés avec le XV de France, les Bleus ont montré qu’ils avaient de quoi faire des ravages avec un vivier florissant.

Comme si les nombreuses victoires du XV de France U20 ces dernières années ne le montraient pas déjà, le réservoir des Bleus surprend encore. À Cardiff, les Bleus se sont largement imposés (24-45) pour cette 4ᵉ journée du Tournoi des 6 Nations 2024. Dans les débats, 4 néo-capés et quelques expérimentations ont fait leur apparition sur les pelouses internationales.

RUGBY. Le Garrec ‘‘effrayant’’ et un XV de France ‘‘surpuissant’’, la Presse étrangère dithyrambique

Meafou épatant, Colombes décisif, etc.

Du côté du nouvel arrivant le plus attendu chez le XV de France, Emmanuel Meafou est un bon candidat. En effet, le Toulousain attend sa première sélection avec les Bleus depuis 2022. Visiblement, ces deux années lui ont bien permis de s’adapter au niveau de jeu international. Comme un poisson dans l’eau, le deuxième ligne a été remuant et impactant. Dans son dos, il a su montrer la qualité technique qu’il met en avant à Toulouse, avec une belle remise à Thomas Ramos sur le premier essai français.

Du côté des premières apparitions pleinement convaincantes, on a aussi observé que le Rochelais Georges-Henri Colombes était à l’aise. Efficace en mêlée, il a mis à mal la première ligne galloise et a participé à prolonger l’outrageuse domination physique des Bleus en seconde période. Fort de ses 142 kg pour 1,93 m, le pilier droit a aussi été l’auteur de l’essai redonnant l’avantage au score aux Français.

RUGBY. 6 Nations. Galthié convoque un ''Irlandais'' pour préparer le choc du XV de France contre l'Angleterre

Dans les lignes arrière, les prestations des nouveaux ont été un peu moins convaincantes. Très attendu après son début de saison canon à l’Union Bordeaux-Bègles, Nicolas Depoortère a alterné le chaud et le froid. Constamment en mouvement sur le terrain, il n’a pas manqué de volonté et a eu quelques belles occasions. Cependant, son jeu a souffert de petites approximations l’empêchant de conclure. En défense, le champion du monde U20 a été le plus maladroit de l’effectif avec 2 plaquages manqués et 2 turnovers concédés. Candide, il s’est souvent jeté sur des Gallois roublards, néanmoins, cette performance ne peut pas lui être pleinement reprochée. En effet, il n’évoluait pas à son poste de prédilection, celui de second centre.

Ultime néo-capé, Léo Barré n’a pas brillé sur tous les secteurs de jeu ce dimanche. En effet, le Parisien a concédé 2 turnovers et a été l’un des rares Français à se mettre à la faute du côté de Cardiff. Tout aussi généreux que son compère du centre, l’arrière a beaucoup tenté, sans parvenir à être décisif pour autant. Toutefois, difficile de lui en vouloir sur certaines actions, comme ce moment où un défenseur gallois lui fait un croche-patte involontaire après un offload de Thomas Ramos (54ᵉ). Sa belle énergie a néanmoins fait avancer le XV de France. Sur l’ensemble de la partie, il est le deuxième joueur à avoir parcouru le plus de distance avec le ballon en main (84 mètres), derrière Damian Penaud.

RUGBY. ‘‘La peur de perdre nous pousse à chercher plus loin’’, les réactions des Bleus après France - pays de Galles

La charnière au rendez-vous

Autre point sensible du contingent de Cardiff, la charnière semblait inexpérimentée, mais a tout renversé. En effet, Nolann Le Garrec connaissait sa première titularisation au Millennium Stadium. À ses côtés, Thomas Ramos n’avait encore jamais porté le 10 dans le dos avec le XV de France. Finalement, leurs deux partitions ont été pleinement convaincantes.

Pour le Breton, tous les beaux espoirs placés en lui ces dernières années ont abouti en une “masterclass”, comme disent les anglo-saxons, de fougue et de qualité technique. Pour le Toulousain, ces prestations dans des matches à enjeux en tant qu’ouvreur ne sont pas apparues comme de la poudre aux yeux. Audacieux et volontaire, il a été la rampe de lancement dont avaient besoin les Bleus.

VIDEO. XV de France. Nolann Le Garrec lâche une Chiste de l'espace de 40m, le public crie au génie !

Alors que Fabien Galthié peinait à changer la recette de sa potion magique en début de Tournoi, les Dieux du rugby l’y ont obligé. Désormais, le XV de France se confronte à une réalité, son vivier est gargantuesque et (pour l’instant) en constant renouvellement. Difficile de contenir la production d'un puit de pétrole intarissable, dont les jets intempestifs inondent le sol qui l'entoure. Reste à voir si les Bleus peuvent réellement tout miser sur l’expérience, sans intégrer régulièrement de nouveaux talents. Le Crunch à venir et (surtout) la Tournée en Argentine devraient apporter quelques réponses dans les mois à venir.

RESUME VIDEO. 6 Nations. Le XV de France se remet à l'endroit et met la misère aux Gallois