RUGBY. ‘‘La peur de perdre nous pousse à chercher plus loin’’, les réactions des Bleus après France - pays de Galles

Les joueurs du XV de France ont livré leurs réactions au micro de France 2 après la victoire face au pays de Galles, ce dimanche 10 mars.

Après la large victoire au pays de Galles, le XV de France a signé son meilleur match de son Tournoi des 6 Nations 2024. Victorieux sur le score de 45 à 24, les Bleus ont dominé le XV du Poireau sur quasiment tous les secteurs de jeu. Après la rencontre, de nombreux Bleus se sont présentés au micro de France 2 pour donner leurs réactions sur cette victoire. Voici les différents témoignages.

RESUME VIDEO. 6 Nations. Le XV de France se remet à l'endroit et met la misère aux Gallois

Nouveautés et retour avec le XV de France

Dans un premier temps, c’est l’Homme du match Nolann Le Garrec qui a répondu aux questions des journalistes du service public. Pour sa première titularisation, le Breton a répondu présent et décrit son sentiment après la rencontre :

C’est incroyable, surtout dans ce stade mythique. On avait à cœur de montrer une meilleure image du XV de France. Voilà, ces derniers temps ont été difficiles, mais je crois qu’aujourd’hui, on a envoyé un nouveau message. Tout le groupe a pris beaucoup de plaisir sur le terrain, dont moi. Je me régale.”

#SixNationsRugby | 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⚡🇫🇷 Nolann Le Garrec, homme du match, est "heureux" après la victoire française : "Ces derniers temps ça n'a pas été facile et je crois que ce soir on a envoyé un message." #WALFRA pic.twitter.com/1TMjjHbceD — francetvsport (@francetvsport) March 10, 2024

VIDEO. XV de France. Nolann Le Garrec lâche une Chiste de l'espace de 40m, le public crie au génie !

Lui aussi a connu une titularisation inédite à la charnière. Thomas Ramos a livré une partition splendide pour sa première utilisation avec le numéro 10 dans le dos sous Fabien Galthié. Après le match, il félicite l’ensemble de l’équipe pour la prestation réalisée à Cardiff :

Au-delà du score et du résultat, on avait vraiment à cœur de montrer un autre visage. On a eu une entame de jeu mitigée, avec des essais pris et d’autres mis. On se rendait coup pour coup. Puis en deuxième période, on s’est recalibré. Je pense qu’il y a aussi peut-être la peur de perdre, qui nous pousse à aller chercher plus loin. On a mis plus d’engagements, une meilleure discipline et beaucoup de fraîcheur, donc forcément tout le monde s’envoie.”

Ensuite, quelques nouvelles têtes du XV de France se sont aussi présentées en direct, parmi eux Georges-Henri Colombes a réalisé une première remarquée avec un essai salvateur : “On a travaillé toute la semaine. J’ai beaucoup de fierté d’avoir participé à cette belle victoire. Je suis très bien entouré dans cette équipe.” Autre néo-capé, le Bordelo-béglais Nicolas Depoortère affirme que “c’est un rêve de gosse qui se réalise” pour sa première apparition en Bleu.

Attendu avec le coq sur la poitrine depuis plusieurs années, Emmanuel Meafou a également pu découvrir les joutes internationales. Au micro de France TV, le Toulousain extériorise son ressenti :

Il n’y a pas de mot pour décrire ce que je ressens. Avec ce pays, avec cette équipe, c’est énorme. C’est tout ce dont je rêve. Le fait de le vivre avec mon fils et ma femme, c’est encore mieux.[...] Ça fait du bien pour l’équipe et surtout pour mes coéquipiers. On va savourer la victoire avant de préparer le match contre les Anglais.”

RUGBY. VIDEO. Le XV de France rentre dans la danse avec un essai d'école signé Gaël Fickou

À ses côtés dans la cage, Thibaud Flament réalisait son retour avec le XV de France. Ce dernier n’avait plus joué avec les Bleus depuis le dernier mondial et a pris plaisir à retrouver ses coéquipiers :

Ça vient du cœur, ça fait du bien. Ça fait toujours plaisir de venir jouer ici.[...] J’avais l’impression d’être revenu à l’état d’esprit de la Coupe du monde, le groupe tourne bien. Pour défier les Anglais la semaine prochaine, on s’attend à une bataille. Ça va être un gros match.”

Des cadres comblés chez les Bleus

Capitaine lors du match nul face à l’Italie, Charles Ollivon a pris beaucoup de plaisir sur cette rencontre. Après une prestation aboutie, le Toulonnais se livre ainsi :

Cette victoire fait un bien fou. Aujourd’hui, on a simplement voulu envoyer du jeu, beaucoup de jeu. On s’est fait plaisir. Sans forcément jouer de partout, on a voulu enchaîner et se lâcher. Ça donne un match très abouti et une très belle soirée.[...] On s’est retrouvé. Vous avez vu le public ? On avait l’impression de jouer en France.”

Le XV de France retrouve des couleurs et redonne le sourire aux supporters sur les réseaux sociaux

Enfin, Fabien Galthié s’est également exprimé au micro du service public. Après 3 prestations compliquées en début de ce Tournoi des 6 Nations 2024, le sélectionneur du XV de France dresse le bilan d’un match réussi face au pays de Galles :

Dans ce stade, avec cette ambiance et un match indécis jusqu’à l’heure de jeu. À ce moment-là, on a senti qu’on prenait le dessus, qu’on concrétisait nos temps forts et qu’on ne cédait plus de points faciles. L'équipe a besoin de confiance, elle a envie de bien faire. C’est la troisième fois que l’on vient ici et l’on met 45 points. Il faut vraiment encourager ces joueurs et, surtout, les finisseurs.”