Le XV de France retrouve des couleurs et redonne le sourire aux supporters sur les réseaux sociaux

Le XV de France s'est imposé face au Pays de Galles ce dimanche dans le cadre de la 4e journée du Tournoi des 6 Nations. Une victoire bonifiée qui fait du bien.

Le XV de France défiait le Pays de Galles ce dimanche à Cardiff dans le cadre de la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations 2024. Un match important pour les Bleus, toujours en quête de confiance et de sensations.

Du côté des Gallois, on avait aussi à coeur de l'emporter après avoir concédé trois défaites en autant de matchs dans la compétition.

Cette équipe de France me fait quand même plus kiffer sur le papier.



Hâte de voir la deuxième ligne Flament - Meafou #GALFRA March 10, 2024

Un match reference! En esperant que le turn-over porte ses fruits et lance des petits jeunes pour l'avenir ! Allez les Bleus!!! #GALFRA — Pépite-Man (@NicolasN1998) March 10, 2024

Le gros match de Meafou qui arrive là 🔥#GALFRA March 10, 2024

#GALFRA

Je viens de dire à mon fils de 9 ans que comme il avait lambiné pendant les devoirs, il nous avait fait raté le Haka Gallois.

Il a failli pleurer, j'ai honte — Nico Koumkoum (@NicoKoumKoum) March 10, 2024

Il me tarde la première mêlée et le pilier gauche Gallois quand il va se prendre Atonio et Meafou lui chatouiller les cervicales #WALvFRA #GALFRA — Guy Noblesse (@GuyNoblesse) March 10, 2024

Les locaux ont été les premiers à marquer sur une pénalité.

A tout ce qui ont dit que la charnière lucu jalibert valait que dalle. Maintenant on va pouvoir juger #GALFRA — Absinthe64 (@Absinthe642) March 10, 2024

Le debut de match enorme de Depoortere. Il a tout emporté sur son premier duel! #GALFRA #WALvFRA — Ed Sarraf 📝 (@Edsarraf) March 10, 2024

Ramos a réduit l'écart après une très longue séquence du XV de France.

Voilà c’est des séquences comme ça qu’on veut voir #GALFRA — Antoine Rigaud (@LeFidjienBlanc) March 10, 2024

Le premier essai a été l'oeuvre du Pays de Galles avant la 10e minute.

Mais c'est pas possible !!!!!!! LES GALLOIS ÉTAIENT DANS DU BROUILLON ET IL RÉUSSIT À PASSER AUSSI FACILEMENT ! #GALFRA — Yoyo (@Yoyo_Roocky) March 10, 2024

Les Bleus ont trouvé la faille par Fickou.

#GALFRA très belle action. C'est ça qu'on veut ! — OLIV 🇫🇷 (@OLIV_1981) March 10, 2024

Cadrage - débordement de Fickou en bout de ligne pour marquer le premier essai. La France placée en alerte rouge neige - pluie - grêle - vents - crues - inondations pour les trois prochaines semaines. #GALFRA — Guillaume Drechsler (@la_drech) March 10, 2024

Malheureusement, les Tricolores ont été surpris immédiatement par les Gallois.

Bon on a beaucoup parlé de Galthié, mais Shaun Edwards on en parle aussi ouuuuu ? #GALFRA — Deux nids (@Denssss31) March 10, 2024

Ptite défense emmental pour les bleus c’est compliqué pour Léo barré derrière … #GALFRA — FACTLIVREUR 21 🥴!! ❤️💙⚽️ (@geoff_Q21) March 10, 2024

Ramos dans l'animation c'est du petit lait #GALFRA — Deux nids (@Denssss31) March 10, 2024

La défense ... on galère à se replacer, on est lancés comme des frelons pour les rattraper ... quand eux trottinent.

Physiquement aussi il y a un foutu probleme. Qu'on arrete de me dire que "tout ça c'est dans la tête". #GALFRA #WALvFRA pic.twitter.com/12oK1vJ2YI — L'autre Con (@DelasalleSamuel) March 10, 2024

Dans un match fou, Le Garrec a répondu avec un essai de filou.

Ils sont pas mal ces petits nouveaux dis donc. Ça aurait été sympa de les appeler plus tôt 🤡#GALFRA — Chrys (@Pomppoko) March 10, 2024

Notre meilleur match depuis le début. #GALFRA — Audrey ✨ (@preciousjunhee) March 10, 2024

Le Garrec ????? Monstrueuse la chistera #GALFRA — Jefe (@JefeDelPueblo) March 10, 2024

A la pause, les Bleus étaient devant, 20 à 17.

Belle 1re période, du rythme, de la créativité, de l'envie....mais deux boulettes qui nous coûtent 2 essais. #GALFRA — León (@Jrmie91018418) March 10, 2024

Très agréable première mi-temps avec un avantage de 3 points qui auraient pu, dû, être plus important pour les bleus. #GALFRA — Vikinginho 🌻 (@vikinginho) March 10, 2024

Bon faut continuer !

Il y a du mieux dans les intentions, on gagne la majorité des duels, devant on est beaucoup plus dense.

Défensivement on reste fébrile.

On manque de justesse et de précision sur nos temps forts mais c’est plaisant !#GALFRA — Thibaut (@Tea_Bow_) March 10, 2024

Le début du second acte a démarré par un nouvel essai gallois.

Ça rentre comme dans du beurre #GALFRA — Absinthe64 (@Absinthe642) March 10, 2024

Shawn Edwards qui veut mourrir quand il voit la défense #GALFRA — El Gringo (@ElGringoloco223) March 10, 2024

Le manque de continuité dans la défense et les timings très mal dosés des Bleus font que les Gallois sont devant.#WALvFRA #GALFRA — Guillaume (@Guimac27) March 10, 2024

Solide en défense Luke Pearce mais faudrait se baisser un peu plus #GALFRA — Charli (@Merluche02) March 10, 2024

Les Bleus ont manqué une belle occasion de marquer à la 55e.

On n’a pas trop vu Meafou. Je m’attendais à mieux. #GALFRA — Noldiar59 (@Eulangimar) March 10, 2024

L'essai d'Alldritt a ensuite été refusé pour un en-avant.

C’est terrible de ne pas concrétiser nos temps forts sur des erreurs individuelles. C’est ça depuis le début du tournoi. #GALFRA — Cadrage Debordements (@Plainelucarne) March 10, 2024

#GALFRA un carton jaune c'est en option ? — OLIV 🇫🇷 (@OLIV_1981) March 10, 2024

Les Français ont finalement converti leur domination par une pénalité. Avant un essai de Georges-Henri Colombe.

Bien Georges Henri, la même qu'à Dublin en mai dernier !#WALvFRA #GALFRA — SufferWell (@SufferWel17) March 10, 2024

Les cuisses de monstre !!! 😍😍 #GALFRA — B&C / 🪐COLDPLAY LYON : J-114🌞 (@CoastersLovers) March 10, 2024

C’est vraiment dommage qu’on soit si nuls en défense parce qu’en attaque ils font plaisir à voir ! #GalFra — Claire Boiboi (@ClaireBoiz) March 10, 2024

Francois Cros est dans une forme éblouissante !#GALFRA — Au Café des Sports (@aucafedessports) March 10, 2024

Romain Taofifenua s'est offert un essai après un contre.

Mais pourquoi les Français n ont pas joué comme cela depuis le début du Tournoi ?👏👏👏 #GALFRA — breizhat (@breizhat92) March 10, 2024

On la retrouve notre équipe ! Offensive, véloce, rapide, ça fait du bien, c’est beau 🤩 #GALFRA — GossLgo 🧡 🦐 (@GossLgo) March 10, 2024

Ça c’est l’équipe de France que j’aime voir jouer, malgré quelques problèmes en défense elle est archi joueuse #GALFRA — ALKS🔱 (@aleks_953) March 10, 2024

Les Bleus ont fait la différence avec des finisseurs en très grande forme.

Nolann LeGarrec homme du match, clairement logique #GALFRA — ~Nana~ (@BailarinaMilena) March 10, 2024

ESSAI DE LUCU POUR FAIRE TAIRE LES HATERS #GALFRA — Cressovich (@CressleSang) March 10, 2024