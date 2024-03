RUGBY. 6 Nations. Galthié convoque un ''Irlandais'' pour préparer le choc du XV de France contre l'Angleterre

La victoire face au Pays de Galles dans la poche, le staff tricolore a révélé les noms des joueurs qui prendront le chemin de Marcoussis pour préparer le dernier affrontement du Tournoi des 6 Nations contre l'Angleterre.

Parmi eux, une petite surprise qui n'en est pas vraiment une pour les connaisseurs : Antoine Frisch, le centre du Munster, remplace le Toulousain Pierre-Louis Barassi, freiné par une cheville récalcitrante.

RUGBY. ITW. Unique français en Angleterre, Antoine Frisch rayonne avec BristolÀ 27 ans, ce centre aux allures de globe-trotter du ballon ovale s'est fait un nom bien loin de l'Hexagone, évoluant avec brio au Munster après une saison à Bristol.

Avant cela, il a joué pour le Paris Université Club, Massy ou encore le Stade Français, Tarbes et Rouen. Une trajectoire atypique pour un joueur français, jamais passé par le Top 14 mais qui a su s'imposer comme un pilier au sein de sa formation actuelle.

L'appel de Frisch est d'autant plus notable qu'il avait flirté avec l'idée de porter le maillot vert de l'Irlande, une opportunité rendue possible grâce à ses racines. Il a déjà été convoqué pour des stages avec l'Irlande A en 2022 sans pour autant être sélectionné.

C'est sous les couleurs de la France qu'il se prépare à défendre les espoirs tricolores contre l'Angleterre, dans ce qui promet d'être plus qu'un match : un véritable Crunch. On l'avait vu sous le maillot des Barbarians face aux Samoa en août dernier. VIDEO. Prise d'intervalle et passe décisive, le Frenchy Antoine Frisch régale, le Munster dérouleCe joueur, capable de couvrir aussi bien le poste de centre que celui de demi d'ouverture, apporte une polyvalence précieuse à l'équipe de Fabien Galthié. On peut penser qu'il est là pour faire le nombre, mais c'est une preuve que l'encadrement le surveille.

Rejoignant Frisch, cinq visages connus réintègrent le groupe : Cameron Woki, Emilien Gailleton, Antoine Hastoy, Dany Priso, et Posolo Tuilagi. Ce renouvellement témoigne de la stratégie de Galthié, toujours à l'affût de profils complémentaires, prêts à enrichir la palette tactique des Bleus. Notez qu'on retrouve pas moins de 10 joueurs du Stade Toulousain dans ce groupe.