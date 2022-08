AMATEUR. En Bretagne, le rugby est boosté ‘‘par un alignement des planètes’’

Cette saison, le rugby breton pourra compter sur deux écuries de haut-niveau : le RC Vannes et le Rennes EC Rugby.

On vous rassure, malgré le titre, le développement du rugby breton n’a rien à voir avec l’astrologie. C’est Fabrice Quénéhervé, président de la Ligue Régionale Bretagne de rugby, qui nous affirme qu’il y a “plusieurs facteurs qui ont permis d’arriver à ce résultat dans la région.” Car, avec la montée du Rennes EC Rugby en Nationale 1, la région compte deux formations au sein des trois premières divisions françaises. Un niveau qui n’avait jamais été atteint jusqu’à présent et qui ne cesse d’évoluer depuis la montée du RC Vannes en Pro D2, il y a 6 ans de cela. Mais alors, quelles sont les causes de cette réussite récente. Selon le président, cela est dû en partie à “un travail de fond sur les différents territoires, mais qui connaît une accélération bien aidée par un alignement des planètes.” Ce dernier nous explique également que “comme toujours, le professionnalisme tire de l’amateur et l’amateur tire du professionnalisme. La formation bretonne et le circuit amateur sont aidés par la visibilité offerte par les grosses formations et, à l’inverse, les équipes professionnelles peuvent s’appuyer sur la formation locale.”

Bretagne et rugby, une grosse part d’identité

Le représentant de l'Ovalie régionale nous explique que le travail pour valoriser ce sport en Bretagne n'a pas été simple. Il décrypte ainsi les racines du rugby breton : "Le rugby existe depuis très longtemps en Bretagne, par contre l'intérêt, lui, est beaucoup plus récent. L'un des principaux problèmes est que le ballon rond domine ici. Pour vous dire, il y a encore quelques années, il y avait plus de licenciés de foot en Bretagne que de licenciés de rugby en France !" Malgré cet écart conséquent avec le football, M. Quénéhervé nous précise que le travail ne partait pas de rien pour autant. Il analyse l'ancienne communauté rugby présente dans la région de cette manière : "Il y a toujours eu beaucoup de passionnés ou d'amateurs de rugby en Bretagne. Par exemple, de nombreux Bretons vont regarder le Tournoi des VI Nations ou le XV de France de manière générale. Cependant, le problème que nous avions avant, c'est qu'on avait du mal à faire connaître l'offre rugbystique dans la région. Ces mêmes amateurs ne savaient parfois même pas qu'il y avait un club à proximité de chez eux."

Pour remédier à cette situation, les instances régionales ont travaillé depuis plusieurs années. De la même manière, les axes à améliorer prendront également du temps. Néanmoins, certains axes semblent plus faciles à toucher que d’autres. Ainsi, la fibre de l’attachement à la culture régionale est presque innée, comme le détaille le président : “On est une nation celte, donc il y a une fibre rugby qu’il est assez facile d’atteindre.[...] Peu importe où vous irez, si une équipe bretonne joue, il y aura un drapeau ! Les tribunes des équipes bretonnes mettent en avant l’identité régionale avec des drapeaux et de la musique bretonne.”

Une structure amateur qui ne doit pas être oublié

Pourtant, tout ne se fait pas seulement au son des binious et aux teintes de l’hermine. Derrière cela, il y a un travail de fond des structures qui se placent derrière :

Le développement du rugby breton a été dopé ces dernières années par le projet fédéral. Il a permis de structurer les démarches de développement dans la région. On nous avait confié la construction d’un plan d’orientation stratégique. On a fait notre travail et là, on ne fait ni plus ni moins que dérouler ce qui avait été imaginé et réfléchi il y a cinq ans. Les réformes des académies fédérales nous ont aussi aidé. Elle a permis, en plus du pôle espoir de Rennes dédié surtout aux pratiquantes féminines, de déplacer celui qui se trouvait à Tours. Avant, on voyait s’évader les meilleures pépites bretonnes… Il faut dire que le fait d’être entouré aux deux tiers par de la mer ne nous aidait pas pour compter sur des pôles voisins. On n'avait pas non plus d’équipe professionnelle ou au haut-niveau en Fédérale. Maintenant, il ne nous manque que le Top 14 (rires), mais déjà l’offre sportive est assez complète pour contenter tout le monde. Désormais, les meilleurs joueurs peuvent aller à Vannes et ne sont plus obligés de quitter la région.”

En parallèle, le rugby breton doit cependant s’armer également pour ne pas laisser tomber les formations amateurs. Durant l’entretien, Fabrice Quénéhervé nous parle de la réforme de Fédérale 3 qui a fait beaucoup parler et abandonné depuis. Cette annonce qui “a fait les choux gras de la presse spécialisée” comme dit le Président, aurait fortement diminué l’offre sportive aux étages fédéraux inférieurs. Il explique : “Pour la Bretagne, avec cette réforme, il y avait une espèce de plafond de verre qui se créait. On est très content, pour Vannes et Rennes, mais quand on regarde en dessous, il y a des étages à combler. On a une équipe (Rennes EC) qui demande à être remplacée en Fédérale 1, deux formations en Fédérale 2 et ensuite, ça n’aurait laissé que quatre équipes de Fédérale 3… Donc, on avait un problème de pyramide des clubs au niveau fédéral. Ça, il faut qu’on l’alimente quoi qu’il arrive. Mais aujourd’hui, l’offre est de 8 équipes en Fédérale 3, ce qui nous permet d’espérer avoir plus d’équipes en Fédérale 2 dans les prochaines années et pourraient permettre à une autre de monter en Fédérale 1.”