TRANSFERT. PROD2. Personne n'en parle mais le RC Vannes est en train de claquer un recrutement 3 étoiles

À Vannes, on vient notamment de signer l'ancien All Black John Afoa (38 ans et 36 capes). Tout comme son compère Leuia, ou encore l'excellent Romaric Camou.

En Bretagne, on fait plutôt grise mine en ce moment : après un début de saison chaotique, il y eut - un temps - l'espoir d'une folle remontada au classement en suivant. Ce que sont venues ternir les 6 défaites de rang sur lesquelles restent le RC Vannes à l'heure d'écrire ces lignes. Pourtant, il se pourrait bien que les annonces du moment redonnent le sourire au club montant de ces dernières années. En ce lundi matin et pour bien commencer la semaine, on confirmait l'une des plus grosses rumeurs de ces derniers temps : un ancien All Black s'engage à La Rabine. Et pas des moindre, puisque il s'agit du pilier champion du monde aux 38 sélections John Afoa (1m83 pour 125kg).

Depuis plus de 10 ans maintenant, l'ancien joueur des Auckland Blues fait carrière en Europe, lui qui est passé par l'Ulster, puis Gloucester et Bristol. Après 200 matchs joués en Angleterre et comme son compère des Bears Alapati Leuia (33 ans), Afoa va donc rejoindre la ProD2 et tenter d'apporter toute son expérience à l'ambitieuse formation gérée par J-N Spitzer. Et même si l'état de forme de ces garçons seront à surveiller à leur arrivée, nul doute qu'ils seront une véritable rampe de lancement pour l'actuel 12ème de la deuxième division française.

D'autant qu'ils n'arrivent pas seuls, puisque l'homme fort du rugby breton a également réussi à convaincre des valeurs sûres de ProD2 pour l'an prochain, comme l'ancien perpignanais Karl Château, qui vient remplacer le Puma Rodrigo Bruni, en partance pour Brive. Mais aussi et surtout le très prometteur Romaric Camou, 25 ans, en provenance de Nevers. L'ancien rochelais est l'un des meilleurs finisseurs de l'antichambre du Top 14 depuis 3 saisons, lui qui, dans un style très explosif et proche de celui d'Arthur Retière, a planté 13 essais en 45 matchs dans la Nièvre. Et espère définitivement faire exploser sa carrière, sur les bords du Morbihan...

Je suis excité par ce challenge et enthousiaste à l’idée de jouer pour un nouveau staff et apprendre un nouveau style de rugby. J’ai hâte d’affronter tous ces jeunes joueurs du championnat de Pro D2 et d’apporter toute mon expérience à mes coéquipiers et ainsi aider le Rugby Club Vannes à atteindre ses objectifs. - John Afoa sur le site du club