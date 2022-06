RUGBY. AMATEUR. La grande réforme de la Fédérale 3 morte dans l'oeuf

Comme annoncé par Midi Olympique ce jour, la grande réforme de Fed 3 n'aura finalement pas lieu. Le mécontentement général des clubs a eu raison du projet.

C'est donc un nouvel échec pour la Fédération concernant la restructuration générale de l'amateur la saison prochaine. Si tous les échelons ne semblent pas vraiment favorables à ce qui se prépare, c'est en Fédérale 3, théâtre initial de très nombreux changements à l'intersaison, que la grogne s'est faite la plus féroce. Bingo, les clubs ont fini par obtenir gain de cause ! Selon le Midi Olympique et face à l'opposition d'une grande majorité des clubs de la division, la FFR aurait finalement choisi en début de semaine de revenir aux classiques poules de 10, en Fed 3.

Pour cause, le principe d'une phase initiale (jusqu'en décembre) en poules de 6, puis d'un championnat scindé en deux en suivant avant les phases finales, posait foncièrement un problème. En plus d'un système antagoniste à ce qu'elles connaissaient, le fait que les réserves jouent toute la première partie de saison pour du beurre (puisque dépendantes des premières) était inenvisageable pour nombre d'entités sportives. Résultat, le 7ᵉ échelon national comptera cette fois 20 poules de 10 l'an prochain.

Pourquoi 20 ? Parce qu'il ne vous a certainement pas échappé qu'en vue du système prévu, certaines ligues avaient été obligées de faire monter davantage de clubs d'Honneur qu'à l'accoutumée, où d'en reléguer moins de Fed 3, et ce, afin d'équilibrer la balance. Et comme il était impossible de dire à la mi-juin aux clubs concernés qu'ils joueraient finalement à l'échelon inférieur, il a donc fallu composer avec 200 clubs dans la division, contre 180 habituellement. Quand vous pensez que le but premier était de redimensionner cette Fédérale 3...

Vers des phases finales à 128 clubs

Reste qu'il faudra donc trouver des moyens d'arriver à moyen terme à une division à 160 clubs, comme voulu initialement. L'idée de 3 relégations dès saison prochaine ? Balayé d'un revers de main pour des raisons éthiques, puisqu'un filtrage pareil dans des poules de 10 n'aurait, une nouvelle fois, jamais été toléré par l'ensemble des clubs. Et si rien n'est encore entériné selon lui, l'instigateur du projet de base, Patrick Buisson, confiait au Midol que l'idée des phases, elle, semblait plus claire : repartir sur des 64èmes de finale. Ce qui donnerait donc, selon toute vraisemblance mathématique, des qualifications acquises pour les 6 premiers de chaque poule et des barrages offerts aux 16 meilleurs 7èmes. En clair, l'enjeu devrait être maintenu pour tout le monde, et toute l'année. Au moins ça...