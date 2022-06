RUGBY AMATEUR. INCROYABLES BRETONS ! Rennes est champion de France de Fédérale 1

Ce dimanche 12 juin, les phases finales amateures approchent de leurs termes et la Fédérale 1 livre une conclusion historique.

Ce dimanche 12 juin, la Fédérale 1 a rendu son verdict. La finale entre Hyères Carqueiranne et Rennes était attendue. C’était la première finale à ce niveau pour le club breton qui assurait par ailleurs sa qualification en Nationale 1 avec cette victoire. Arbitrée par Aurélie Groiseleau, cette finale de Fédérale 1 à Valence d’Agen a montré un combat acharné entre les deux formations. Les supporters bretons ont d’ailleurs fait le déplacement en nombre dans le Tarn-et-Garonne. Les instruments locaux, biniou et autre cornemuse, ont fait égal avec les tambours. Diffusée par l'association Une saison en Ovalie, la finale a tenu toutes ses promesses. AMATEUR. La Bretagne, ça gagne ! Rennes signe un exploit sensationnel et monte en Nationale

Face à Hyères, Rennes a su faire la course en tête à l’heure de jeu face aux coéquipiers de David Smith. Le score était alors de 11 à 15 et ne bougera plus. Les Bretons étaient bien menés à la baguette par leur maître à jouer Jacob Botica. Auteur de 2 drops et de 3 pénalités. Il inscrit les 15 points de sa formation. En défense, les Rennais se sont envoyés avec plaisir. Ils ont merveilleusement réussi à faire déjouer les Varois. À l’image de cette dangereuse percée de David Smith à 5 minute du terme qui se fait stopper par un très beau plaquage. Un bouchon qui n’a rien à envier aux meilleures bouteilles de cidre breton. Dans une fin de match sous tension, les joueurs du REC ont su garder l'avantage. Dans une ultime séquence défensive très intense, Rennes devient le premier club breton à soulever le bouclier.