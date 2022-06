AMATEUR. La Bretagne, ça gagne ! Rennes signe un exploit sensationnel et monte en Nationale

Dans un week-end qui sent bon les phases finales, la Fédérale 1 nous a offert un bel exploit avec la montée confirmée de Rennes en Nationale.

“Les mecs sont hyper déterminés, on est à 80 minutes d’un grand moment et de l’objectif qu’ils se sont fixés en début de saison.” Et bien, pari tenu ! Tels étaient les mots de Vincent Bréhonnet, l’entraîneur des trois-quarts de Rennes, peu avant la demi-finale de Fédérale 1 face à Périgueux selon Sud-Ouest. Ce samedi 4 juin, le Rennes Étudiants Club rugby (REC Rugby) sera donc le premier club breton à connaître la jeune division Nationale. Plus marquant encore, c’est seulement le second club de la région à quitter la Fédérale 1 par la grande porte. Le premier était le RC Vannes en 2016. TRANSFERT. PROD2. Personne n'en parle mais le RC Vannes est en train de claquer un recrutement 3 étoilesAvec une victoire 16 à 20, les Bretons n’ont pas démérité. Menés à la mi-temps (9 à 3), ils ont réussi à se refaire la cerise en seconde mi-temps. Leur secret ? Deux essais de retour des vestiaires par l’intermédiaire de Dréan (42’) et Gazin (49’). Une belle épopée agrémentée par la botte de Jacob Botica, frère de Ben Botica. Vaincus devant leurs 4000 spectateurs du stade Francis Rongiéras, les Périgourdins devront donc se satisfaire d’une montée en Nationale 2. Nouvellement créée, cette division semi-professionnelle accueillera les autres formations de Fédérale 1 ayant échoué entre les 8ᵉ et les demi-finales. L’autre finaliste, et promu en Nationale, sera connu cette après-midi. La demi-finale oppose Hyères Carqueiranne et Nîmes à 15h00. Les Varois avaient gagné dans la ville romaine à l’aller sur le score de 13 à 29.