6 NATIONS. XV de France. Le Garrec - Ramos, charnière inédite mais meilleur compromis ?

Parmi les neuf changements sur le XV de départ de l'équipe de France, la charnière est inédite et fait l'objet de plusieurs interrogations. Nous nous penchons sur le sujet.

Le Garrec lancé dans le grand bain !

Depuis le début du Tournoi des 6 Nations, Nolann Le Garrec est un finisseur de luxe, et se nourrit de chacune des minutes qui lui sont offertes ! Très en vue face à l'Écosse, il a également apporté du positif contre l'Italie, en collant au ballon et en animant rapidement le jeu de l'équipe de France.

Comme évoqué par Fabien Galthié en conférence de presse, ce dernier est avec le groupe France depuis plus d'un an, et avait pris part à la tournée au Japon du XV de France en automne 2022, sans avoir le droit à une feuille de match. Rebelote la saison dernière où il avait été sur le banc face la Squadra Azzurra, sans rentrer non plus.

Naturellement, le capitaine du Racing 92 commence alors la rencontre face au Pays de Galles, pour le plus grand bonheur de son sélectionneur, qui fait des éloges à son encontre : "Nolann, très fort, très fort avec le Racing, très fort nous depuis trois ans aux entraînements et il est venu se chercher le maillot de façon cohérente."

L'entraîneur de l'attaque, Patrick Arlettaz, a aussi souligné ses trois bonnes prestations face à l'Irlande, l'Écosse et l'Italie, et décrit le demi de mêlée "comme l'exemple type du joueur qui vient chercher le maillot." Face au Pays de Galles, Le Garrec devrait être bien aidé par un pack expérimenté et puissant, et ses qualités offensives pourraient permettre aux trois quarts de jouer des situations dans les meilleures conditions.

6 NATIONS. Vent de fraîcheur sur le XV de France : Depoortère, Barré et Meafou titulaires !

Ramos, une évidence ?

Après la blessure de Mathieu Jalibert, la titularisation de Thomas Ramos à l'ouverture sonnait presque comme une évidence, oubliant alors les Gibert ou encore Hastoy. Sauf que voilà, le Toulousain a certes joué 35 matchs dans sa carrière (en tant que titulaire) à l'ouverture, mais jamais en équipe de France ! Nous l'avons déjà vu prendre ce rôle en cours de match, mais il n'a jamais commencé une rencontre comme tel, c'est factuel.

Évidemment, ce n'est pas un problème pour Galthié : "Thomas Ramos, qui joue 10 ou 15, qui connaît bien le système, qui connaît bien l'organisation et qui a une grande maturité, une grande maitrise et une grande détermination. Il est dans les leaders, on le fait remonter d'un cran, il est au milieu du jeu pour peser avec toute sa science du jeu proche du ballon."

Avec le Stade Toulousain, Ramos réalise des performances de haute volée en Top 14 et il a d'ailleurs joué neuf matchs cette année à ce poste ! Nous nous rappelons tous de la finale du championnat en 2021 ou Ramos avait rendu une copie parfaite à l'ouverture, face à La Rochelle avec 15 points inscrits.

Patrick Arlettaz a aussi quelques mots au sujet de son joueur : "Il y a plusieurs choses qui ont dicté notre choix. La première est que depuis la fin de la Coupe du monde, il a beaucoup évolué en 10, sur des matchs importants de Champions Cup ou de Top 14 avec le Stade Toulousain. Il a été très performant et a fait partie des meilleurs 10 de France. Comme l'a dit Fabien, il connait notre système de jeu par cœur et a l'habitude des matchs internationaux. Ensuite, lorsqu'on joue à l'arrière, on est souvent amené à jouer à l'ouverture. C'était déjà un deuxième 10 dans notre système, il a de la maturité et on connaît tous ce joueur. Cela nous a amenés de manière cohérente à le titulariser à ce poste."

RUGBY. 6 Nations. Les choix forts de Galthié pour le XV de France détaillés : entre cohérence et émulation