RUGBY. 6 Nations. Les choix forts de Galthié pour le XV de France détaillés : entre cohérence et émulation

La composition du XV de France pour le match face au Pays de Galles a été dévoilée par Fabien Galthié. Le sélectionneur a justifié ses choix forts.

La composition du XV de France pour le match face au Pays de Galles a été dévoilé par Fabien Galthié ce vendredi. Comme on pouvait s'y attendre, plusieurs nouvelles têtes ont fait leur apparition : Meafou, Le Garrec, Depoortère et Barré seront titulaires tandis que Colombes est sur le banc. Des choix forts de la part de l'encadrement, même s'ils ont aussi été dictés par le contexte. "Les faits sont qu'il y a des places qui se libèrent avec des cartons, des blessures et des performances. J'ai toujours dit que le maillot, il fallait aller se le chercher. C'est un peu ce qu'il s'est passé cette semaine, comme depuis cinq ans", confie le sélectionneur en conférence de presse. 6 NATIONS. Vent de fraîcheur sur le XV de France : Depoortère, Barré et Meafou titulaires !Ainsi, le rouge de Danty a libéré la place au centre aux côtés de Fickou. Moefana polyvalent à l'aile, c'est le Bordelais Depoortère qui lui a été préféré pour démarrer. Un joueur qui s'entraîne avec les Bleus depuis un an, explique Galthié. "Il était avec les U20 l'an dernier, et on le sortait avec Émilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey pour être dans les 42. Il venait nous challenger et travailler avec nous lors de tous les entraînements collectifs du mardi et du mercredi. C'est une première sélection mais qui a été préparée depuis un peu plus d'un an." Aux yeux du technicien, l'arrivée de l'ancien capitaine des U20 a été construite.

Idem pour Léo Barré qui était déjà présent à l'entraînement du XV de France il y a de ça trois ans lorsqu'ils avaient invité les espoirs du Stade Français. "C'est un gars qui connait l'environnement des Bleus, d'abord avec les espoirs, puis les U20, les 42 et enfin les 34. Il performe en 10 et en 15. Il est venu chercher son maillot de manière naturelle et cohérente."

La blessure de Matthieu Jalibert lui a été bénéfique dans ce sens. Sans oublier ses très bonnes performances en club qui lui permettent de passer devant Jaminet dans ce Tournoi. "Il possède des qualités de vitesse, des qualités aériennes qui vont lui permettre de nous apporter énormément". D'un système tricolore où le 15 est parfois amené à jouer dans la ligne, il n'est pas impossible de voir Barré interchanger avec Ramos à l'ouverture. Du côté de la charnière, Nolann Le Garrec profite lui de l'absence d'Antoine Dupont et d'un Maxime Lucu qui a plus pâti de la méforme collective pour s'inviter dans les rangs. Le Racingmen a une vraie opportunité de briller à Cardiff avant d'être très certainement remplacé en fin de match par un Bordelais plus gestionnaire en qualité de finisseur.

Entre cohérence et émulation

Sur le banc, on retrouve aussi un autre joueur qui fait partie du projet depuis des années, mais qui a été contraint de faire preuve de patience : George-Henri Colombes. "Il est venu il y a trois ans quand il performait au Racing. Il était dans les trois piliers qu'on avait appelés dans les 42. Ça fait aussi trois ans qu'on l'attend. Il a mis trois ans à venir. C'est son chemin. Il a été blessé, notamment en début de saison. Et là, il vient d'enchaîner trois matchs de grande qualité. Je pense qu'il est prêt à la fois dans sa tête et dans son corps."

Si le staff a cherché à avoir une cohérence dans ces choix et une certaine logique, il a été poussé par la force des choses à donner leur chance à de nombreux joueurs. L'avenir dira si c'est une décision payante. Mais on ne peut être excité à l'idée de voir de nouveaux visages chez les Bleus. A commencer par celui d'Emmanuel Meafou. Un joueur que l'encadrement attend de pied ferme depuis plus d'un an également. Le deuxième ligne formé en Australie est entouré de beaucoup d'attentes et d'espoirs.

Par un souci d'automatismes mais aussi de fraicheur, il sera associé à son coéquipier au Stade Toulousain Thibaud Flament, qui connait bien la maison. Ce dernier revient lui aussi de blessure mais a montré beaucoup d'envie lors du derby face à Castres en Top 14. Cameron Woki fait notamment les frais de ces décisions, Alexandre Roumat lui ayant été préféré chez les finisseurs. Mais c'est un choix assumé par le staff qui a souhaité le faire souffler et apporter de l'émulation au sein du groupe.