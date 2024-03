TOP 14. Dupont et Ntamack sur le banc, les Bleus au repos : la compo probable de Toulouse face à Pau

Ce samedi, Toulouse accueille Pau sur sa pelouse d’Ernest-Wallon. Mais entre les repos forcés et les blessures, avec quelle équipe ?

Ce samedi, Toulouse accueille Pau sur sa pelouse d’Ernest-Wallon. Une ultime répétition avant le huitième de finale face au Racing 92, pour l’équipe qui a terminé premier au classement général de la phase de poule de Champions Cup.

Thomas Ramos touché : Toulouse doit-il s'inquiéter en vue du 8ème de finale de Champions Cup ?Résultat, il faut faire des choix, pour le plus gros pourvoyeur d’internationaux tricolores. En effet, la majorité d’entre eux étaient sur le pont le week-end dernier à Bordeaux, et il faudra donc gérer leur temps de jeu et leurs obligations de vacances d’ici là.

Ainsi, l’on devrait voir a minima François Cros et Cyril Baille au repos face à Pau, eux qui ont disputé l’intégralité du Tournoi dans la peau d’un titulaire. L’autre dans ce cas, Thomas Ramos, est touché à la crête iliaque est d’ores et déjà forfait pour ce week-end. Peato Mauvaka, lui, était à l’entraînement mais fut finalement préservé face à Bordeaux, alors que Flament, Meafou, Marchand et Roumat ont disputé une bonne partie de la rencontre.

Au rayon des retours en revanche, Romain Ntamack devrait être dans le groupe face à la Section. Titulaire ou sur le banc ? Ugo Mola va aussi devoir composer avec les blessures de Bituniyata, Capuozzo et Delibes dans le triangle arrière, et l’incertitude autour de Blair Kinghorn, en délicatesse avec ses ischios. Alors que Retière, boiteux, bénéficie d’un programme adapté en ce début de semaine, nous informe Rugbyrama.

En clair, si l’Ecossais est apte, on imagine bien le coach toulousain le titulariser à l’arrière et placer Mallia en 10, aux côtés de Paul Graou. Histoire de ne pas trop exposer Dupont avant la Champions Cup, lui qui a joué 76 minutes à ce poste face à l’UBB.

A la charnière, reste aussi l’option Baptiste Germain, peu utilisé en ce début d’année mais qui peut jouer aux deux postes de la charnière avec la même aisance. Ailleurs, le prometteur Mathis Castro-Ferreira est de retour et devrait être aligné afin de laisser reposer les internationaux.

A voir comment sera également géré le poste de centre, où Pita Ahki (31 ans) ne s’est une nouvelle fois pas ménagé dimanche dernier. Barassi ou Chocobares pourraient ainsi être titularisé en 12, ou Ahki sortir assez tôt dans le match face à la Section d’un Théo Attisogbe en grande forme. Elle qui a fait trembler Clermont au Michelin tout récemment (31 à 29).