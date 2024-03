VIDÉO. Ce moment lunaire où Lamothe a bien failli déposer Antoine Dupont d’un cad-deb d’école

L’UBB vs Toulouse de dimanche soir fut succulent en tous points. On a même failli confondre Maxime Lamothe et Cheslin Kolbe le temps d’une action.

Des gros qui ont une âme de 3/4, cela a toujours existé. Et d’ailleurs, la réciproque est également vraie. A ce titre, on pense forcément à l’ancien talonneur des Saracens Schalk Brits, à l’actuel des Bristol Bears Harry Thacker ou encore, pour les plus anciens, à Keith Wood.

XV de France. VIDEO. Bourgarit se la joue Beauden Barrett et enrhume Ramos et Ntamack sur la même actionUne rareté qui, plus proche de nous, concerne également certains joueurs de Top 14 parmi lesquels figure un certain Big Ben Tameifuna, par exemple.

Malgré près de 150 kilos sur la balance, la table basse des Tonga n’est pourtant pas avare des pas de l’oie et dispose d’une qualité face au but que ton club de Régionale ne renierait pas.

VIDEO. Quand Ben Tameifuna envoie ses 150 kilos dans les airs, ça ne rigole pasMais il n’est pas le seul, à Bordeaux ! Son coéquipier Maxime Lamothe a en effet lui toujours eu un penchant pour les espaces, les longues courses et les changements de rythme surprenants. Ce dimanche soir lors de l’haletant UBB vs Toulouse, le talon de 25 ans a ainsi failli scotcher tout le monde. Y compris le meilleur joueur du monde.





Décalé en bout de ligne dans les 22 mètres toulousains et au duel avec Antoine Dupont, le casqué a joué son va-tout face au meilleur joueur du monde. Alors que 99% des avants dans cette situation auraient tenté d’enfoncer un joueur à qui il rend une vingtaine de kilos, Lamothe, lui, a déclenché un improbable cadrage débordement à la dernière seconde.





🏟️ Le talonneur de l'UBB Maxime Lamothe n'a malheureusement pas réussi à marquer mais combien de joueurs ont réussi un cadrage débordement interstellaire sur Antoine Dupont 😲😲😲#UBBST pic.twitter.com/LDPpMZjihC — catourneovale (@catourneovale) March 24, 2024

Un tchik-tchak très bien exécuté - que ne renierait pas l’expert en la matière Juan Imhoff - et qui a d’ailleurs surpris Dupont, quasiment pris à contrepied. Il s’en fallait ainsi de peu pour que Lamothe ne marque, mais l’ouvreur toulousain du soir se ressaisissait rapidement et venait faire sauter le ballon des mains du talonneur en défendant très intelligemment au moment où il voulait aplatir.

VIDEO. TOP 14. ‘’Il nous a fait la misère’’ : Le retour extraterrestre à XV d'Antoine Dupont face à l'UBBReste qu’on a bien failli assister à une scène complètement lunaire sur la pelouse du Matmut Atlantique. Théâtre des rêves durant ce soir de gala pour le Top 14 et Canal Plus…