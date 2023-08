XV de France. VIDEO. Bourgarit se la joue Beauden Barrett et enrhume Ramos et Ntamack sur la même action

À l'entraînement, Pierre Bourgarit s'est pris pour le 3/4 qu'il a certainement toujours rêvé d'être, déposant Ramos et Ntamack sur la même action grâce à ses feintes de passe.

Parmi les garçons ayant marqué de précieux points en vue du Mondial lors du premier match de préparation face à l'Ecosse, Pierre Bourgarit est peut-être tout en haut de la liste. Précis au lancer, rugueux, puissant ballon en main et au four et au moulin plus globalement, le talonneur rochelais a montré que les Bleus pouvaient compter sur 3 talonneurs de très haut niveau.

XV de France. Dans le collimateur des arbitres, le remuant Pierre Bourgarit peut-il s'inviter au Mondial ?

Cela sera-t-il suffisant pour bousculer la hiérarchie et pourquoi pas, prochainement, aller chercher une place de numéro 2 au talon ? D'ici le 8 septembre, cela semble compliqué, tant le duo Marchand/Mauvaka fonctionne à merveille en club comme en sélection depuis 2 ans. Mais tout de même, les Toulousains savent à quoi s'attendre. D'ailleurs, Bourgarit pourrait être à nouveau testé ce samedi, toujours face à l'Ecosse.

XV de France. Boudehent, Dulin, etc. Des soldats rochelais convaincus et convaincants

Au pire, si sa force sur les fondamentaux du poste ne suffisait pas à convaincre le staff des Bleus de lui faire grimper les échelons, le Gersois pourra toujours lui montrer son côté fantasque. Déjà face aux Scots, en confiance, vous l'avez peut-être vu envoyer un long coup de pied de dégagement en première période, plutôt bien exécuté d'ailleurs. Eh bien sachez que les gestes improbables du genre, "Bourga" a pour habitude de les enchaîner en semaine, à l'entraînement.

XV DE FRANCE. Dupont, Ramos, Ntamack... Les cadors de retour à Saint-Étienne ?

Si le garçon de 25 ans compte déjà une grosse vingtaine d'essais en Top 14, c'est qu'il sait se servir à la fois de ses qualités athlétiques mais aussi de ses mains, et que son penchant pour les belles courses est avéré.

Une action sublime

Dernièrement et comme on peut le voir sur une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, le compère de Greg Alldritt a laissé sur place nul autre que Thomas Ramos et Romain Ntamack lors d'une action de jeu à l'entraînement, grâce à son culot et sa palette technique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jenny Demay (@jennydemay)

Prise de balle à deux mains, buste droit, feinte de passe pour franchir, puis nouvelle feinte de passe pour finir : certains ont dû se faire chambrer dans la foulée de ce numéro du talonneur maritime.

En effet, certainement surpris par les attitudes du natif de Gimont, l'arrière et l'ouvreur des Bleus n'y ont vu que du feu sur le coup. Et à l'issue d'une cavale à faire pâlir un ouvreur, le talonneur rochelais allait derrière la ligne, malgré le retour de Fickou. Sacré talent, ce Bourgarit...