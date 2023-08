XV de France. Boudehent, Dulin, etc. Des soldats rochelais convaincus et convaincants

Face à l’Écosse, les joueurs du Stade Rochelais alignés comme titulaires n’ont pas déçu et ont montré beaucoup d’envie en première période.

Ils étaient quatre. Ce samedi 5 août, Fabien Galthié a profité de ce match de chauffe face à l’Écosse (défaite 25-21) pour tester plus amplement certains joueurs. Dans le lot, le club le mieux représenté dans le XV de départ était le Stade Rochelais. Double champion d’Europe en titre, les maritimes ont montré qu’ils avaient l’habitude du rythme international et qu’ils n’avaient pas froid aux yeux.

REVUE DE PRESSE. RUGBY. Grimace à la maison, surprise à l’international : la défaite du XV de France en Écosse étonne !

Dulin, un niveau international

Tout d’abord, le capitaine Brice Dulin tire son épingle du jeu en relance. S’il n’a pas franchement percé face à la solide défense écossaise, il a néanmoins gagné de précieux mètres à chaque avancée. Avec 133 mètres parcourus ballon en main, il détient le record du match. Il devance d’assez loin son homologue Blair Kinghorn, ce dernier compte 98 mètres parcourus pour tout autant de courses (15) que le Français.

Impérial sous les ballons haut, comme à son habitude, son nouveau rôle de capitaine d’un soir ne l’a cependant pas mis en valeur outre-mesure. En fin de match, l’arrière n’a pas été capable de sonner la révolte. Il a peiné à faire relâcher la pression écossaise en deuxième période. Son choix de prendre la mêlée, secteur où les Bleus étaient chahutés, plutôt que d’aller chercher la pénaltouche en fin de match, est également critiquable.

XV de France. Face à l’Ecosse, Brice Dulin a-t-il une énorme carte à jouer à l’arrière ?

Le Stade rochelais et son pack d'exception

Seul arrière rochelais du XV de départ, Brice Dulin était accompagné d’un contingent massif dans le pack. Moins habitués au maillot Bleu, Yoan Tanga et Pierre Boudehent ont montré de belles choses. Si leur intensité a baissé en seconde période, à l’image de toute l’équipe, leur implication en début de rencontre a été remarquable. De son côté, Pierre Bourgarit a brillamment tenu son rang sans trembler jusqu’à sa sortie à la 55ᵉ minute.

En défense, les deux troisièmes lignes Maritimes ont pris le large. Yoan Tanga obtient le record de plaquages de la rencontre avec 17 étreintes. De son côté, Boudehent s’est également fait remarquer dans ce domaine avec 12 plaquages complétés. Particulièrement généreux dans le combat, le néophyte du maillot bleu a marqué des précieux points durant les 40 premières minutes.

RUGBY. VIDÉO. L'Écosse punit un XV de France joueur mais endormi en seconde période

Offensivement, l’apport des trois Rochelais du pack a été sans égal. Parmi tous les “gros” alignés, ils sont les seuls à avoir parcouru plus de 15 mètres ballons en main. Plus impressionnant encore, Pierre Boudehent (24 mètres ballon en main) a plus avancé avec le cuir en main que deux des sept arrières titulaires présents sur la pelouse de Murrayfield, Émilien Gailleton (23) et Ethan Dumortier (4). En parallèle, Yoan Tanga est, avec Brice Dulin, le joueur qui a le plus souvent attaqué la ligne écossaise.

Du côté des Rochelais remplaçants, la fête a été un peu moins au rendez-vous. Antoine Hastoy a été quelque peu invisible à son entrée en jeu. Rentré à la 60ᵉ minute, l’ancien ouvreur de la Section Paloise n’a pas réussi à changer le mojo des Bleus à sa sortie du banc. De la même manière, Reda Wardi n’a pas vraiment redressé la barre en mêlée fermée à son entrée en jeu. À noter, cependant, qu’il est le seul pilier tricolore à ne pas s'être fait pénaliser de la soirée.

FINALE. TOP 14. Hastoy - Dulin, ces héros aux pieds vaillants indispensables au Stade Rochelais