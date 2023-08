XV de France. Face à l’Ecosse, Brice Dulin a-t-il une énorme carte à jouer à l’arrière ?

Samedi en Ecosse, Brice Dulin sera titulaire en Bleu pour la première fois depuis mars 2021. Une occasion unique de marquer des points. Mais cela pourra-t-il bousculer la hiérarchie ?

Les entraînements de ce début de semaine ont donc révélé les grandes lignes de la composition que devrait aligner le staff des Bleus samedi face à l’Ecosse. Et à l’arrière, c’est Brice Dulin qui devrait débuter, dans un rôle qu’il n’a plus occupé sous le maillot tricolore depuis le Tournoi 2021. Mais le Rochelais a-t-il une vraie carte à jouer grâce cette partie qui verra les "réservistes" avoir l’occasion de s’exprimer ?

Au vrai, la réponse est assez complexe. "Dudule", qui sort d’une saison 4 étoiles avec le champion d’Europe en titre, est une vraie assurance tous risques à l’arrière. Immense sous les ballons hauts, doté d’une patte gauche très efficace dans le jeu au pied de déplacement, culotté et fort sur les relances, solide dernier rempart en défense ; on ne vous apprendra pas aujourd’hui jeu de Brice Dulin, 33 ans désormais.

XV de France. Et si Brice Dulin était la doublure parfaite de Thomas Ramos pour la Coupe du monde ?Ce qui est sûr en revanche, c’est que de nombreux observateurs sont fans du natif d’Agen. Et que celui-ci n’a jamais déçu en Bleu sous l’ère Fabien Galthié. Peut-il tout de même bousculer la hiérarchie en vue du Mondial si son match face aux Scots était resplendissant (ce à quoi l’on peut d’ailleurs s’attendre) ? Si nous ne sommes pas dans la tête du sélectionneur des Bleus, au nom de la continuité qu’il aime afficher, il y a tout de même peu de chance pour le Brice renverse la situation sauf blessure.

Le duo toulousain en pole

Et les raisons sont claires : à son poste, Thomas Ramos est devenu indéboulonnable lors de la saison précédente, durant laquelle il a inscrit 432 points, dont 139 en 8 matchs en sélection. Dans la forme de sa vie, doté d’une confiance effarante et buteur de niveau international, soyez-en sûrs, le Toulousain ne sera pas délogé du numéro 15 d’ici le 8 septembre.

FRANCE RUGBY. Buteur, Brennus et Springboks : la carrière de Thomas Ramos en 3 dates cléQue reste-t-il, alors ? Une place de numéro 2, à la place de Melvyn Jaminet, histoire de s’assurer une place dans les 33 "élus" qui seront nommés aux alentours du 20 août ? Probablement. Des miettes, en somme, pour qui beaucoup paieraient néanmoins. Là, peut-il donc se positionner devant l’ancien arrière de l’USAP ? Auteur d’une saison contrastée par les blessures et les performances moyennes, celui-ci a néanmoins pour lui un atout à valeur cardinale : le but.

D’autant que vous le savez, l'arrière formé au RCT est un artilleur en or, qui tourne à plus de 90% de réussite. Celui que Galthié qualifie de "plus long et plus haut jeu au pied de la scène internationale". Ce qui, en clair, pourrait lui permettre de garder sa place dans le groupe qui jouera le Mondial, contre vents et marées. Puisqu’on le rappelle, dans le plan de jeu des Bleus, Jaminet a aussi cette capacité à pouvoir dépanner à l’aile qui peut lui offrir une place sur le banc en 6-2 adoubé par le staff.

VIDEO. TOP 14. D'une frappe à faire pâlir François Steyn, la pénalité de 58m de Melvyn Jaminet

Chose que ne serait pas capable d’offrir Brice Dulin, malgré toute son expérience et ses qualités. Il aura néanmoins 80 minutes pour prouver qu’il peut amener d’autres arguments. Puisse cela faire revoir la copie de Fabien Galthié.