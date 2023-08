RUGBY. XV de France. Une composition probable New Look face à l'Ecosse en match de préparation ?

Samedi, les hommes de Fabien Galthié défient l'Écosse. Un premier match de préparation pour le XV de France avant la Coupe du monde avec une composition remaniée ?

Un gros mois nous sépare du coup d'envoi de la Coupe du monde et du choc entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande. Après quatre semaines de préparation très intense, les Bleus vont jouer leur premier match de préparation. Ce samedi, les hommes de Fabien Galthié défient l'Ecosse à Murrayfield. Ils retrouveront les joueurs du Chardon la semaine prochaine non pas à Saint-Denis mais à Saint-Etienne sur la pelouse du Stade Geoffroy-Guichard.



Un double affrontement important pour les Tricolores comme pour le staff. En effet, jusqu'ici, les Bleus en ont surtout bavé physiquement. S'ils ont bien évidemment répété leurs gammes, ils n'ont jusqu'ici pas eu de réelles oppositions. Ce match en Ecosse va donc permettre à tout le monde de se tester grandeur nature.



Pour certains joueurs, ce test comme les deux prochains sont très importants. Pour rappel, seuls 33 éléments seront conservés le 21 août par Fabien Galthié pour participer à la Coupe du monde. Il est donc primordial de se montrer sous son meilleur jour face aux Écossais puis contre les Fidji. On sait que l'encadrement a déjà une idée bien précise de son XV de départ. Mais il reste peut-être quelques interrogations en ce qui concerne la composition du groupe final.



On peut donc imaginer que le sélectionneur et ses adjoints vont utiliser ces premiers matchs de préparation pour tester certains joueurs. Et si on en croit L'Equipe, ils ne vont pas se priver. Et ce, dès ce samedi face à l'Ecosse. Ainsi, le Bordelais Louis Bielle-Biarrey pourrait être titulaire à l'aile à Edimbourg. Laissé à disposition du XV de France pendant que les U20 remportaient un 3e titre de rang, il n'est pas assuré de jouer la Coupe du monde chez les grands. Mais il a une carte à jouer après une très bonne préparation en juillet.



Comme lui, le Palois Gailleton a découvert l'équipe de France cet été. Ses performances en Top 14 cette saison lui ont en effet ouvert la porte de Marcoussis. On saura ce jeudi à midi si le centre débute la rencontre. Mais il y a fort à parier que l'encadrement aligne une équipe new look afin de peaufiner ses choix et donner un peu de repos aux Toulousains ainsi qu'à certains Rochelais, finalistes du Top 14.

Le XV de départ probable de L'Equipe 1 Gros 2 Bourgarit 3 Bamba 4 Woki 5 Chalureau 6 Boudehent 8 Tanga 7 Macalou 9 Couilloud 10 Jalibert 11 Dumortier 12 Moefana 13 Gailleton 14 Bielle-Biarrey 15 Dulin

Si Jalibert sera du Mondial, d'autres éléments de ce XV probable n'ont pas une place assurée. On pense notamment à Couilloud, en concurrence avec Lucu et Serin derrière Antoine Dupont. D'autres joueurs doivent aussi marquer des points. C'est notamment le cas de Cameron Woki dont la saison au Racing 92 n'a pas donné beaucoup de certitudes.



Au centre, Moefana n'a également pas réalisé de fantastiques performances avec l'UBB en 2022/2023. Aux côtés de la pépite Gailleton, il sera sous pression tout comme Dumortier à l'aile. Le Lyonnais a été moins en vue lors de la deuxième partie de saison avec le LOU. Très bon avec les Bleus en l'absence de Vilière, il aura à coeur de performer pour pourquoi pas décrocher une place de titulaire pendant le Mondial.