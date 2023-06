XV de France. Et si Brice Dulin était la doublure parfaite de Thomas Ramos pour la Coupe du monde ?

Impressionnant cette saison à l’arrière avec La Rochelle, Brice Dulin semble être l’homme parfait pour suppléer le Toulousain Thomas Ramos au Mondial.

Brice Dulin peut-il être un invité surprise à la Coupe du monde avec les Bleus ? Au vu de ses très bonnes performances avec La Rochelle, il ne fait aucun doute que le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, lorgne l’arrière. Il faut dire que l’ancien castrais réalise une saison de haut vol avec les Maritimes. 27 matchs toutes compétitions confondues dont 26 en tant que titulaire, Brice Dulin est énorme. Un très bon jeu au pied, omniprésent sous les ballons haut et une vision qui lui permet de faire des différences à chaque match. Mais l’ancien du Racing n’a plus été appelé depuis le 6 Nations 2021… À l’heure actuelle, Brice Dulin paraît pourtant être la meilleure solution pour être la doublure de Thomas Ramos à l’arrière du XV de France, d’autant plus qu’il compte 29 sélections, ce qui fait de lui l’arrière avec le plus de capes actuellement.

Jaminet, Bouthier…

Si tout va bien, la place de titulaire devrait très logiquement revenir au Toulousain Thomas Ramos, monstrueux cette saison en équipe de France, mais aussi avec son club. Il faut dire qu’il est allé se la chercher cette place. Un temps barré par Anthony Bouthier puis Brice Dulin et aussi par son concurrent au poste à Toulouse, Melvyn Jaminet. Mais bon voilà, Thomas Ramos est actuellement sur une autre planète et il semble impossible de lui prendre sa place de titulaire. En revanche, ça doit se bousculer au portillon derrière lui.

Tout d’abord, Brice Dulin est à ce jour l’arrière le plus performant après le Toulousain. D’ailleurs, les deux vont se retrouver samedi soir au Stade de France en finale du Top 14. Un véritable match dans le match. Ensuite, il y a Melvyn Jaminet. Véritable surprise la saison passée à l’arrière du XV de France, l’ancien de Perpignan réalise sous le maillot bleu de très bonnes prestations, notamment face aux perches. Cependant, il manque encore un peu de présence dans les airs et dans le jeu. Mais Fabien Galthié a confiance en lui et le titularise lors du dernier Grand Chelem des Bleus. Mais cette saison est bien délicate pour celui qui a commencé le rugby à Toulon. En effet, à son arrivée à Toulouse, Ramos et Jaminet se partagent le poste d’arrière chez les Rouge et Noir, tout en sachant qu’il y a aussi l’Italien, Ange Capuozzo. Malheureusement pour Melvyn Jaminet, sa saison a été entachée par de nombreuses blessures, ce qui a très clairement amoindri son temps de jeu. On parlait même d’un départ probable pour en regagner du côté de Toulon et aussi de Perpignan. Ce dernier a seulement joué 7 minutes lors du dernier Tournoi des 6 Nations. La saison de la confirmation est toujours la plus compliquée et Jaminet en a fait les frais.

Pour Anthony Bouthier, cela semble encore plus improbable. Pourtant, c’était lui le premier arrière titulaire de l’ère Galthié. On se souvient de ce coup de pompe monumental lors de son premier match avec les Bleus au Stade de France face à l’Angleterre en ouverture du 6 Nations 2020. Malheureusement pour lui, son aventure en bleu aura été de courte durée. Seulement 11 sélections sont au compteur du Montpelliérain. Sa dernière remonte à 2021. Pourtant, l’arrière du MHR réalise une saison correcte avec son club. 29 matchs pour lui cette saison dont 28 en tant que titulaire avec 5 essais inscrits. Une chose est sûre, c’est que Fabien Galthié et son staff vont devoir faire des choix qui vont demander beaucoup de réflexion.