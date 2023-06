TOP 14. Paul Boudehent, joueur aussi discret que complet, devenu indispensable à La Rochelle

Dans un effectif rempli de stars, un joueur moins ‘’bling-bling’’ arrive néanmoins à se démarquer grâce à ses performances. Son nom ? Paul Boudehent.

Wardi, Atonio, Skelton, Alldritt, Hastoy, Danty, Seuteni, Dulin… Tous sont internationaux, et font les beaux jours du Stade Rochelais. Un effectif pléthorique, qui n’a rien à envier à celui du Stade Toulousain, futur adversaire des Maritimes en finale du Top 14. Mais voilà, parmi tout cet amas de stars, se trouve un joueur moins connu du grand public, mais tout aussi important : Paul Boudehent. Arrivé à La Rochelle en 2017 en provenance de Nantes, le petit frère de Pierre a souvent joué les seconds rôles, la faute notamment à une concurrence accrue au poste de troisième ligne, mais aussi à de nombreux pépins physiques. Un statut au sein du club maritime qui a muté petit à petit au fil de la saison. Si bien qu'aujourd'hui, Paul est un membre primordial du pack de La Rochelle ! En témoignent d'ailleurs sa titularisation en finale de Champions Cup face au grand Leinster, ou encore celle de la semaine passée, face à l'UBB. Capable de couvrir tous les postes de la troisième ligne, il est aussi un joueur ultra-complet : rapide, plaqueur, sauteur, gratteur... En bref, Boudehent est le genre de profil recherché par tous les entraîneurs. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien si Ronan O'Gara le préfère à certains joueurs comme Dillane, ou encore Tanga, pourtant excellents. Face au Stade Toulousain samedi soir, il ne fait aucun doute que ce dernier sera titularisé, lui qui apporte une certaine stabilité à un pack rochelais composé de golgoths...

Mobile oui, mais aussi diablement puissant

Lorsque vous jouez avec des joueurs comme Atonio ou encore Skelton, il faut forcément d'autres avants ultra-mobiles, afin de combler certains manques. Et Paul Boudehent fait partie de ces joueurs-là. Doté d'une pointe de vitesse folle pour son gabarit (1 mètre 93, 107 kilos), celui-ci ne cesse de courir aux quatre coins du terrain pour plaquer, gratter et percuter à tout va. Ce fut notamment le cas face à Bordeaux en demi-finale : auteur d'un essai, Paul Boudehent s'est surtout fait remarquer grâce à son activité dingue, que ce soit en attaque ou en défensive. Une mobilité similaire à celle qu'il avait notamment montrée face à Exeter en demi-finale de Champions Cup, où ce dernier avait fini meilleur plaqueur du match (15/15). Mais attention, si Boudehent est un joueur endurant, capable de jouer dans les espaces libres, il reste également très puissant ! Le genre de joueur qui fait mal à l'impact, et qui fait gagner des mètres précieux. C'est aussi pour cette raison que le staff maritime l'a parfois aligné au poste de numéro 8 cette saison. De quoi poser de gros problèmes au Stade Toulousain ce week-end, qui, au-delà des Alldritt, Botia ou Bourgarit, devra également surveiller de près Paul Boudehent...

