FRANCE RUGBY. Buteur, Brennus et Springboks : la carrière de Thomas Ramos en 3 dates clé

Thomas Ramos est devenu un cadre du XV de France et du Stade Toulousain au fil des matchs et des années. Voici trois moments qui ont marqué sa carrière.

Ce dimanche 23 juillet, Thomas Ramos souffle sa 28ᵉ bougie. Né du côté de Mazamet, l’arrière du Stade Toulousain a réalisé une saison 2022-2023 monumentale. Vainqueur du Top 14 avec Toulouse, il fête son troisième titre national avec le célèbre bout de bois. En parallèle, le joueur est devenu titulaire avec le numéro 15 de l’équipe de France durant cet exercice.

En bref, la saison a paru idyllique pour Thomas Ramos. Cette dernière pourrait même se prolonger avec un éventuel titre de champion du monde à négocier cet automne. Mais au lieu de nous avancer sur le futur, profitons de cette pause rugbystique estivale et de l’anniversaire du joueur pour ressasser sa carrière.

Colomiers, un nouveau départ

Du côté de Toulouse, la carrière de Thomas Ramos a d’abord ressemblé à un faux départ. À seulement 18 ans, il dispute son premier match en professionnel contre le Castres olympique. Sous le maillot rouge et noir, il honore cette première apparition et y inscrit même son premier essai. Malheureusement pour lui, les autres apparitions sont beaucoup moins glorieuses. Avec seulement quelques minutes à grappiller et un carton rouge à son deuxième match, la précocité se transforme vite en mise à l’écart du joueur par le staff toulousain.

Mais le joueur ne se morfond pas. À 21 ans, il s’exporte en Pro D2 à Colomiers sous la forme d’un prêt d’un an. Le pari de la deuxième division est rapidement payant. Dès son premier match, le 26 août 2016, il marque l'intégralité des 18 points de Colomiers face au CSBJ. Le jeune Toulousain s’impose sans grande difficulté en tant que titulaire. En 24 matchs, il inscrit pas moins de 345 points avec la Colombe. Il termine ainsi meilleur réalisateur de la saison et obtient le titre de Meilleur joueur de Pro D2 de la saison 2016-2017.

De retour à Toulouse, Ugo Mola a été sensible à la partition réalisée par son joueur en prêt. Dès le début de la saison 2017-2018, le jeune joueur de 22 ans devient le buteur attitré du Stade Toulousain. Titulaire à l’arrière, il inscrit 277 points en 24 matchs et montre un certain talent dans l’animation du jeu offensif.

Un deuxième Brennus pour s’affirmer

Le 25 juin 2021, Thomas Ramos est titulaire à l’ouverture en finale de Top 14. Contrairement à la finale remportée en 2019, où il occupait le même poste, son replacement n’est pas un choix tactique. En effet, la commotion subie par Romain Ntamack en demi-finale face à l’Union Bordeaux-Bègles le force à porter le numéro 10. Dans un match qui s’annonce comme un remake de la dernière finale de Champions Cup, jouée quelques semaines plus tôt, le Stade Toulousain défie le Stade Rochelais.

Durant la deuxième partie de saison 2020-2021 du Stade Toulousain, Thomas Ramos n’a presque pas joué à l’ouverture. Seule apparition en tant qu’ouvreur depuis le début de l’année civile : une lourde défaite 44 à 10 à Mayol face au RC Toulon. Face à cette situation, Thomas Ramos va répondre avec calme… ou plutôt avec son pied. Durant 80 minutes, le natif de Mazamet réalise une prestation d’exception dans la gestion du match.

Avec son pied, il repousse constamment les Rochelais dans leur camp. Quand l’arbitre offre une munition à Toulouse, Thomas Ramos enquille. Avec quatre pénalités et un drop, il inscrit quinze des dix-huit points de sa formation. Sa performance reste également mémorable suite à la comparaison faite avec son vis-a-vis Ihaia West. Le Néo-Zélandais ratera presque toutes ses tentatives face aux perches dans la soirée.

Thomas Ramos, le Bleu

Après avoir conquis le cœur des Toulousains, il reste une ultime étape dans la carrière de Thomas Ramos. Appelé régulièrement dans les listes de Fabien Galthié, le joueur joue néanmoins très peu. Successivement, il semble toujours être le deuxième ou troisième choix derrière Anthony Bouthier, Brice Dulin ou encore Melvyn Jaminet. Pour prouver sa valeur en sélection, Thomas Ramos veut jouer. Cependant, les occasions ne se présentent pas.

À l’automne 2022, Melvyn Jaminet se blesse à la cheville et doit renoncer à la tournée d’automne des Bleus. Titulaire aux yeux de Galthié, l’ancien Catalan loupe un coche important qui lui coûte sa place de titulaire. Pour le remplacer, le sélectionneur place Thomas Ramos en queue du triangle arrière. Face à lui, deux gros rendez-vous se présentent. Après une solide prestation face à l’Australie, ce sont les champions du monde Springboks qui font le déplacement dans l’Hexagone.

Face aux Springboks, Thomas Ramos prend place comme l’un des principaux artisans d’une victoire d’anthologie. Ce samedi 12 novembre au Vélodrome, l’arrière inscrit pas moins de 20 des 30 points français. Avec une ultime pénalité à la 78ᵉ, il scelle l’issue du match, mais aussi celui du maillot 15 en bleu. Lors du Tournoi 2023, Fabien Galthié lui fait pleinement confiance. Même sa sortie prématurée après une prestation moyenne face à l’Irlande ne remet pas en question sa place sur les matchs suivants. Désormais, le joueur de 28 ans avance droit vers une Coupe du monde où il a toutes les cartes en main pour écrire l’histoire du XV de France.

