RESUME VIDEO. Ramos, Kolbe et le Stade Toulousain douchent les espoirs de Brennus des Rochelais

Ce vendredi soir, le Stade Rochelais n'a pas été en mesure d'empêcher le Stade Toulousain de réaliser le doublé Coupe d'Europe/Top 14.

VIDEO. Top 14. MONSTRUEUX ! Le Drop de 50m de Cheslin Kolbe en finale !Cette finale ne restera pas forcément dans les annales pour son côté spectaculaire. Le seul vrai coup d'éclat est à mettre au crédit de Cheslin Kolbe. Le Sud-Africain, qui n'avait plus marqué d'essai depuis 12 matchs, n'a pas retrouvé le chemin de Terre promise en finale. Cependant, on dit toujours que les grands joueurs répondent présents lors des grands rendez-vous. Aussi a-t-il trouvé le moyen de briller et de peser sur le résultat final en claquant un drop de nulle part depuis la ligne médiane. Rien que ça. De quoi ajouter une ligne de plus à sa légende. On retiendra aussi que Thomas Ramos a fait plus que dépanner à l'ouverture avec un 100 % face aux perches et un excellent jeu d'occupation.



Mais surtout que le Stade Toulousain a parfaitement su gérer cette finale face à des Rochelais bien loin du niveau auquel on les attendait. Pris par l'enjeu, privés de joueurs clés (Botia, Dulin), les Maritimes n'ont pas su trouver la bonne stratégie pour mettre à mal la défense toulousaine. Les points laissés en route par West face aux poteaux ont également pesé psychologiquement avant que la pluie ne s'invite pour niveler toutes envies de jeu. Le Stade Rochelais n'a jamais vraiment joué cette finale face à un Stade Toulousain en pleine confiance.