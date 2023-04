CHAMPIONS CUP. Thomas Ramos (Toulouse) est-il actuellement le meilleur arrière du monde ?

En effet, les Stadistes auront une nouvelle fois bien besoin d’un buteur très fiable pour sanctionner les fautes des Sharks, mais aussi d’un arrière rassurant dans la couverture du terrain, face à la longueur de jeu au pied de Curwin Bosch . Mais avant cela, posons-nous une question purement flatteuse pour l’égo d’un supporter français : Ramos est-il actuellement le meilleur arrière de la planète ? Sur ce type d’interrogation, il y aura toujours une part de subjectivité. Et puis bien sûr, la concurrence de l’assurance tous risques du Leinster Hugo Keenan ne s’écarte pas d’un revers de main, c’est une évidence. La semaine passée, l’arrière irlandais fut d’ailleurs élu meilleur numéro 15 du Tournoi juste devant le Tricolore. Celle du fantastique dernier rempart des Crusaders Will Jordan non plus, même s’il n’a pas joué depuis le dernier Rugby Championship et qu’il est encore exclusivement utilisé à l’aile avec les All Blacks

Thomas, c’est le coach du terrain. C’est un garçon brillant qui pourrait prendre ma place et je pense qu’il la prendra dans pas longtemps !"

La chose dont on est sûr ? C’est que l’enfant de Mazamet est actuellement dans la forme de sa vie et qu’il est a clairement mis la fine gâchette Melvyn Jaminet derrière lui en club comme en sélection. Auteur de 6 essais cette saison, il cumule aussi et surtout 296 points inscrits en 20 matchs depuis le début de l’exercice en cours. Soit une moyenne tout simplement ahurissante de 14,8 points par match ! A 27 ans, Ramos semble donc avoir trouvé son rythme de croisière et marche actuellement sur l’eau. Compétiteur dans l’âme et bien dans ses crampons, cela se ressent sur son influence dans le jeu de ses équipes également : "On n'en est pas encore là mais tout même, quel pied ce Ramos dans le fond du terrain cette saison ! Et tant pis pour la concurrence, aussi douée soit-elle…