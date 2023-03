15 DE FRANCE. Flament, Ramos… Quels Bleus ont (quasiment) assuré leur place pour la Coupe du Monde ?

Ce week-end, le Tournoi des 6 Nations 2023 a pris fin avec le succès irlandais face à l'Angleterre. L'occasion pour nous de mettre en lumière les Français les plus en vue de la compétition.

Avec le 15 de France, le King Charles Ollivon risque de dépasser un record insoupçonnéSamedi, le Tournoi des 6 Nations 2023 a pris fin, avec le succès de l'Irlande face au XV de la Rose, synonyme de Grand Chelem pour les coéquipiers de Sexton. Une compétition néanmoins réussie pour les Bleus, qui, même s'ils ne sont pas parvenus à conserver leur titre, ont réalisé de superbes performances. L'on pense notamment aux rencontres à domicile face à l'Écosse et au Pays de Galles, sans oublier, bien sûr, la victoire de légende en Angleterre (10-53). 2èmes derrière une Irlande imprenable cette année, les hommes de Fabien Galthié se sont donc rassurés, à 6 mois de la Coupe du Monde. Et parmi eux, certains ont peut-être même gagné leur place durant ce Tournoi ! En effet, et sans parler des tauliers du 15 de France (Baille, Marchand, Alldritt, Dupont, Ntamack, Fickou ou encore Penaud), quelques joueurs jouaient gros ces dernières semaines. Le principal exemple étant l'arrière du Stade Toulousain, Thomas Ramos. Titulaire lors de la tournée de novembre, celui-ci se devait de confirmer ses bonnes performances de l'automne, afin de ne pas voir son coéquipier en club Melvyn Jaminet lui passer devant. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Ramos a fait taire tous ses détracteurs ! Meilleur réalisateur du Tournoi (84 points), il est même devenu le Tricolore ayant inscrit le plus de points en une seule édition, à seulement 5 points du record suprême (détenu par Wilkinson). Mais au-delà de sa réussite face aux perches, Thomas Ramos a été excellent dans le jeu courant (3 essais marqués). Sans oublier son assurance sous les ballons hauts, notamment face aux Anglais.

RUGBY. Thomas Ramos et l’équipe de France, une amourette compliquée qui rentre dans la légende Flament confirme, Danty se montre indispensable

Hormis Ramos, d'autres joueurs du 15 de France ont prouvé qu'ils étaient désormais essentiels aux Bleus. Habituel remplaçant de luxe, Thibaud Flament a profité de la blessure de Cameron Woki pour nous montrer toute l'étendue de son talent durant cette compétition. Meilleur Français à quasiment chaque match, il est même pour beaucoup le joueur de ce Tournoi 2023. Rien que ça ! De quoi faire de lui le désormais titulaire indiscutable en deuxième ligne, à côté du géant Paul Willemse. Une paire qui a fait ses preuves, et ce même si le joueur du MHR semblait moins en jambes. Autre duo qui a impressionné côté tricolore : les centres Jonathan Danty et Gaël Fickou. Et en particulier le Rochelais, qui, en à peine deux matchs, a rappelé au rugby français qu'il était indispensable à l'équipe nationale. Blessé durant la première partie du Tournoi, Danty a fait son retour face à l'Angleterre, avant d'enchaîner face au Pays de Galles. Deux performances incroyables, qui nous ont tout simplement scotché. En attaque, en défense, dans les rucks... L'ancien Parisien était partout ! De quoi nous remémorer à quel point Danty est aujourd'hui un élément clé du système des Bleus.

VIDEO. 6 Nations. 15 de France. ''Danty joue peut-être le meilleur rugby de sa carrière''Pas forcément titulaires indiscutables avant ce Tournoi (hormis peut-être Danty), ces joueurs ont prouvé, à seulement quelques mois de la Coupe du Monde, qu'il va falloir compter sur eux. Ces derniers apparaissent logiquement comme les grands gagnants côté tricolore, et ce même si d'autres ont également sorti leur épingle du jeu. L'on pense notamment à Charles Ollivon et François Cros, qui ont su confirmer les attentes placées en eux. Enfin, concernant les bonnes surprises, soulignons le bon Tournoi d'Ethan Dumortier (2 essais), ainsi que celui de l'impact-player Falatea.

Flament joueur du Tournoi 2023 ? Voici le XV du 6 Nations selon la Rédaction du Rugbynistère !