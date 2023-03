Flament joueur du Tournoi 2023 ? Voici le XV du 6 Nations selon la Rédaction du Rugbynistère !

En l'espace de 15 matchs, le Tournoi des 6 Nations 2023 a démontré quelques belles performances individuelles et collectives.

Ce dimanche 19 mars, les fans de rugby se sont levés en étant sûrs d'une chose : désormais, il ne reste plus qu'à attendre la Coupe du monde. Alors certes, il y a encore le Top 14 et la Champions Cup qui n'ont pas rendu leurs verdicts, mais la saveur des compétitions internationales, elle, va devoir attendre encore un peu. Pour revenir plus en détail sur cette période faste de l'année rugbystique, certains rédacteurs du Rugbynistère ont mis en avant leurs joueurs préférés du Tournoi des 6 Nations 2023 à chaque poste. En complément, ces derniers ont également isolé LE JOUEUR de cette compétition. De ce point de vue là, l'avis a notamment été dithyrambique puisque les 3 rédacteurs sollicités ont mis à l'honneur le même joueur : Thibaud Flament.

RUGBY. Thomas Ramos et l’équipe de France, une amourette compliquée qui rentre dans la légendeAutre particularité, dans chacun des XV, il est accompagné par le même joueur dans la cage, l'Irlandais James Ryan. De la même manière, les Bleus Damian Penaud et Antoine Dupont ont aussi été cités dans chacune des listes. D'autres joueurs ont été mis en avant à deux reprises comme les Irlandais, Furlong, Doris et Lowe, le centre écossais Sione Tuipulotu ou le troisième ligne italien Sebastian Negri. Fait notable, aucun des rédacteurs n'a sélectionné de joueurs gallois dans son XV du Tournoi des 6 Nations 2023 et seulement 2 joueurs anglais (Steward et Genge) ont été mis en avant parmi les 45 places à pourvoir.

Thibault :

XV du 6 Nations 2023 de Thibault Perrin 1 Porter 2 Turner 3 Furlong 4 Flament 5 Ryan 6 Negri 8 Alldritt 7 Ollivon 9 Dupont 10 Ntamack 11 Lowe 12 Fickou 13 Ringrose 14 Penaud 15 Ramos Joueur du Tournoi : Thibaud Flament

Erwan :

XV du 6 Nations 2023 de Erwan Harzic 1 Schoeman 2 Sheehan 3 Falatea 4 Flament 5 Ryan 6 Negri 8 Doris 7 van der Flier 9 Dupont 10 Sexton 11 Lowe 12 Tuipulotu 13 Huw Jones 14 Penaud 15 Keenan Joueur du Tournoi : Thibaud Flament

Lucas :

XV du 6 Nations 2023 de Lucas Monteil 1 Genge 2 Marchand 3 Furlong 4 Flament 5 Ryan 6 Cros 8 Doris 7 Lamaro 9 Dupont 10 Russel 11 van der Merwe 12 Tuipulotu 13 Fickou 14 Penaud 15 Steward Joueur du Tournoi : Thibaud Flament

Et vous, qui mettriez-vous dans votre XV de ce Tournoi des 6 Nations 2023 ?

