RUGBY. Cette stat’ décisive place la France AU-DESSUS de toutes les autres équipes du 6 Nations

Sur son compte Twitter, l’analyste Russ Petty a détaillé le réalisme montré par chaque équipe à l’occasion de ce Tournoi des 6 Nations 2023.

La France n’est plus championne du 6 Nations. Ce titre a été cédé au XV du Trèfle ce samedi 18 mars après leur cinquième victoire en autant de match du côté de Dublin. En battant les Anglais, l’Irlande récupère son quatrième Grand Chelem et affirme sa domination sur le rugby européen (et mondial). Cependant, il y a bien un domaine où les Irlandais n’ont pas été les meilleurs : le réalisme dans les 22 mètres adverses.

On entend souvent ce type de réflexion, ou ses variantes, lors de matchs à haut niveau : lorsque l’on rentre dans les 22 mètres adverses, il faut en ressortir avec des points. En effet, les occasions d’inscrire des points sont rares à l’échelon international et des matchs ou des compétitions entières se jouent parfois à quelques précieuses unités.

La France : réaliste, sauf contre l’Irlande

Dans le cadre de ce Tournoi des 6 Nations 2023, c’est le XV de France qui a récolté le plus de points par entrée dans les 22 mètres adverses. Plus précisément, les hommes de Fabien Galthié ont inscrit en moyenne l’équivalent d’une pénalité ou d’un drop par entrée dans la dernière partie du camp adverse. À partir du second match, leur moyenne de points glanés selon ses critères n’a fait qu’évoluer. Elle était de 1,4 contre l’Irlande pour passer à 4,2 contre l’Angleterre puis 4,8 contre le Pays de Galles. Son plus faible total a été observé sur la pelouse de Dublin contre l’Irlande, seule défaite des Français en ce début d’année 2023. Cette statistique permet donc aussi de comprendre les raisons de cette deuxième place, au vu de la faible réussite observée à l'Aviva Stadium.

Six Nations (2021-23): average points/visit to 22 pic.twitter.com/6DzouI6Jc7 — Russ Petty (@rpetty80) March 19, 2023

Du côté des autres nations, c’est l’Écosse et ses feux follets qui se trouvent à la deuxième place en devançant légèrement l’Irlande. On retrouve ensuite l’Angleterre et l’Italie. Par ailleurs, les Transalpins possédaient un bien meilleur compte avant la dernière journée du Tournoi à Murrayfield où Garbisi et ses coéquipiers ont grandement manqué de réalisme dans les moments clés. Enfin, le Pays de Galles clôture le classement et confirme l’idée indiquant que son meilleur match a été réalisé le 18 mars contre le XV de France.

Voici le classement complet du ratio de points gagnés par entrée dans les 22 mètres adverses :

France : 3 points Écosse : 2,76 points Irlande : 2,7 points Angleterre : 1,86 points Italie : 1,8 points Pays de Galles : 1,68 points



