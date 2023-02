VIDEO. 6 NATIONS. Les bijoux de Penaud et Lowe, tous les essais du match Irlande/France

Lors d’une rencontre prolifique en première période, la France et l’Irlande ont voyagé dans l’en-but pour inscrire de superbes essais.

Ce samedi 11 février, l'Irlande a mené la vie dure au XV de France. Sur la pelouse de l'Aviva Stadium, les deux nations ont livré une prestation exceptionnelle. Pleines d'intensité, les situations fantasques et fabuleuses se sont enchaînées ballon en main. D'un autre côté, les situations arbitrales litigieuses ont également animé beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. De l'essai accordé à James Lowe au carton jaune de Uini Atonio en passant par d'autres péripéties, il y a de quoi dire sur cette rencontre ouvrant la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations 2023. En première période, on compte des essais de Keenan, Lowe et Porter pour les locaux. Du côté français, seul la folle chevauchée de Damian Penaud a atteint son but.

Après un début de match explosif, les deux camps n'ont cessé de se neutraliser en seconde période. Si Ethan Dumortier s'est bien montré au retour des vestiaires, il n'aura pas réussi à trouver l'en-but avant l'heure de jeu. Globalement, la prestation est réussie pour le Lyonnais qui a connu ses deux premières sélections avec les Bleus durant le début du mois de février. Selon un entretien accordé à 20 Minutes, il avait peiné à se mettre au diapason lors de sa première apparition avec le coq sur le cœur. Ce dernier déclarait ceci en début de semaine : "C’est une intensité à laquelle je ne suis pas habitué en Top 14. J’ai été surpris par le rythme des deux équipes. Il m’a fallu 10 bonnes minutes pour m'y mettre, mais ensuite, ça allait mieux."

Visiblement, il aura réussi à trouver son rythme de croisière à l'Aviva Stadium. Malheureusement, cette performance n'aura pas permis à la France de repartir avec la victoire. Un essai de Garry Ringrose vient crucifier Antoine Dupont et ses coéquipiers en toute fin de match. L'Irlande glane une victoire bonifiée et la France quitte Dublin sans point au compteur. Score final : 32 à 19.

Essai pour la France, Damian Penaud (17’) :

🇫🇷 QUEL ESSAI MONUMENTAL ! Damian Penaud vient conclure une action française de folie 🤯

Essai pour l'Irlande , James Lowe (21’) :

☘️ James Lowe permet à l’Irlande de revenir à un point

Essai pour l'Irlande , Andrew Porter (27’) :

☘️ L’Irlande reprend les commandes du match grâce à Andrew Porter

Essai pour l'Irlande, Garry Ringrose (72’) :