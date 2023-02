- RUGBY. 15 de France. Le saviez-vous ? Thibaud Flament a réalisé une performance immense face à l'Irlande

RUGBY. Avec 46 minutes de temps de jeu effectif, Irlande - France est-il le match le plus intense de l’histoire ?Malgré la défaite en Irlande, plusieurs joueurs du 15 de France ont marqué des points en vue de la Coupe du monde. On pense notamment à Ethan Dumortier, très en vue à Dublin, mais surtout à Thibaud Flament. Contrairement à l'ailier du LOU, le joueur du Stade Toulousain était dans dans le groupe avant le 6 Nations. Mais il n'était sans doute pas encore un titulaire en puissance aux yeux du staff. La blessure de Cameron Woki lui a offert l'opportunité de prouver sa valeur. Auteur d'un essai en Italie, il a été l'un des meilleurs tricolores sur le pré en Irlande. Si bien qu'on se demande si le joueur du Racing 92 pourrait venir le déloger lors du Mondial. Flament va enchaîner dans le Tournoi et pourrait bien s'installer définitivement aux côtés de Paul Willemse.

15 de France. Et si Thibaud Flament avait (déjà) gagné sa place en numéro 4 chez les Bleus ?Non seulement il a été en vue en attaque contre le XV du Trèfle avec 11 courses au compteur pour 60 mètres parcourus ballon en main. Mais il a aussi réalisé une immense performance en défense qui le place au deuxième rang des meilleurs plaqueurs du 6 Nations après deux journées avec 43 plaquages, juste derrière Matt Fagerson (45). Samedi en Irlande, il a enchaîné 26 plaquages sans en manquer aucun ! Il n'y avait que le Gallois Luke Charteris qui avait fait mieux en 2025, déjà contre l'Irlande. Le Toulousain a prouvé qu'il est une véritable machine !

26 - Thibaud Flament made 26 tackles without missing any for @FranceRugby against Ireland; only Luke Charteris (31 v Ireland in 2015) has made more tackles without missing in a #GuinnessSixNations match. Engine. pic.twitter.com/ImDf8hHh4M