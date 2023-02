RUGBY. Avec 46 minutes de temps de jeu effectif, Irlande - France est-il le match le plus intense de l’histoire ?

Pour ce second match des Bleus durant le 6 Nations, la France et l’Irlande ont joué durant pas moins de 46 minutes. Un record ?

Sur les réseaux sociaux, le chiffre a affolé les amateurs de rugby. Il y a de quoi. Ce samedi 11 février, sur la pelouse de l’Aviva Stadium, la France et l’Irlande ont livré un match dantesque. Dans les médias, des éditorialistes ou consultants cédaient logiquement à l’enflammade. En effet, avec 46 minutes de temps de jeu effectif, le match présente des statistiques tout bonnement hallucinantes. De l’autre côté de la Manche, l’euphorie laisse même certains dire que cette rencontre aurait tout pour être classée dans le groupe des “meilleures rencontres de l’histoire du 6 Nations”. Rapidement, cette durée de jeu avec le ballon en mouvement a été mise en avant, certains se demandant même s'il ne s'agissait pas là d'un record...

Tant que le ballon n’était pas leurs 15 derniers mètres, les Bleus n’ont jamais cessé de relancer le ballon à la main. Parfois, certaines prises de risques ont même fait l’effet de véritables montagnes russes. En atteste l’essai absolument fou de Damian Penaud en première mi-temps. Beaucoup d’émotions ont traversé l’esprit des supporters et même le goût amer de la défaite ne peut enlever le plaisir d’un tel match. Alors, avec toutes ces conditions réunies sur le pré irlandais, Irlande - France était-elle la rencontre la plus intense de l’histoire du XV de France ? Voire du rugby international ?

Avec les années, le nombre de minutes de temps de jeu effectif a eu tendance à augmenter. Cependant, son évolution n’est pas linéaire et la montée en puissance de certaines équipes ou style de jeu peut modifier rapidement le comportement de la petite poignée de “grandes nations” du rugby mondial. Ainsi, en 2018, le Tournoi des 6 Nations affichait pas moins de 41 minutes de temps de jeu effectif moyen. Soit en dessous d'Irlande - France, mais pas si loin. Cependant, si l’on remonte un peu, on retrouve la trace d’un match à… 47 minutes de temps de jeu effectif ! Et à l’époque, il s’agissait déjà d’une défaite pour les Bleus. Cette statistique avait été établie lors de la victoire italienne face au XV de France en 2013 (23-18). Un chiffre confirmé par le capitaine Thierry Dusautoir aux médias après le match. Donc, non, la rencontre de ce samedi 11 février ne rentrera pas dans l'histoire grâce à ce record.

Top 14, Super Rugby, Premiership : quel championnat possède le temps de jeu effectif le plus élevé ?En tout cas, les Bleus, eux, ont tout de même réalisé une partie de légende. Auprès de Rugbyrama, Gregory Alldritt confirme d’ailleurs l’épreuve physique qu’a constitué ce match. Après la rencontre, le Rochelais déclare : “Je ne sais pas trop comment les Irlandais se sentaient à la fin, mais c’est sûr qu’on a terminé fatigué. Les Irlandais tiennent très bien le ballon, mettent à mal leur adversaire pendant 80 minutes, et ça nous a conduits à lâcher sur des détails, des fautes très bêtes qu’on aurait pu éviter.”