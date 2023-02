15 de France. Et si Thibaud Flament avait (déjà) gagné sa place en numéro 4 chez les Bleus ?

Auteur d'un début de Tournoi tonitruant, Thibaud Flament est l'une des grosses satisfactions des premiers matchs du XV de France.

Finalement, la question mérite (déjà) d'être posée. Au vu des deux premières prestations de Thibaud Flament avec le numéro 4 des Bleus dans ce Tournoi 2023, comment ne pas se demander si le Toulousain n'a pas déjà gagné sa place pour un bail à durée indéterminée avec le maillot frappé du coq ? Et l'on s'y attendait ! Avec un Cameron Woki en très petite forme depuis son transfuge vers le Racing, on sentait le grand ami de Matthieu Jalibert sur la sellette à l'approche du Tournoi. Parce que derrière, Flament poussait comme un dératé en club, enchaînant les performances remarquables à chaque fois qu'il était aligné par Ugo Mola. Là, l'équation a été réglée puisque Woki s'est blessé et le côté gauche de la cage lui a donc été offert sur un plateau. Au même moment, l'on sentait le vent tourner pour le gars de Nanterre, tant on imaginait Flament nous montrer tous les progrès qu'il a effectués depuis sa première cape en 2021.

