Avec le 15 de France, le King Charles Ollivon risque de dépasser un record insoupçonné

En seulement 33 sélections à moins de 30 ans, Charles Ollivon n'est qu'à deux longueurs de devenir l’avant le plus prolifique de l’histoire du 15 de France.

Ce samedi 18 mars, le Tournoi se terminait pour le XV de France et les autres nations européennes. Parmi les dizaines de joueurs à avoir participé, certains ont su sortir du lot par des actions remarquées. Dans ce lot, on retrouve notamment Charles Ollivon. En effet, le joueur du RCT a brillé pour les qualités athlétiques qu’on lui connaissait déjà. De plus, sa rigueur défensive et son doublé face à l’Angleterre s'inscrivent dans les mémoires.

Le serial scorer Charles Ollivon !

Pour être plus clair, ce n’est pas seulement un doublé qui a été inscrit par le natif de Bayonne, mais plutôt un 11ᵉ et 12ᵉ essai international dans sa carrière. Avec ces deux réalisations, il se place comme le troisième meilleur marqueur d’essais chez les avants, dans l’histoire du XV de France. Devant lui, les deux premières places sont largement prenables. En effet, les grands Imanol Harinordoquy et Olivier Magne pointent respectivement à 13 et 14 essais. Âgé de bientôt 30 ans, le joueur a encore un peu de marge pour lui permettre d’inscrire son nom dans l’histoire. Pour atteindre le top 10 des meilleurs planteurs de ballons sous le maillot tricolore, tout poste confondu, il lui faudra encore inscrire au moins 11 essais. Tout du moins, si le classement n’évolue pas d’ici là.

Charles Ollivon, un rôle plus central depuis son retour



Très important pour le XV de France, Charles Ollivon possède un rôle central dans le jeu. Décisif, l'avant français épate par ses performances sur le terrain et par ses statistiques https://t.co/RZArTZFUdT pic.twitter.com/QGaGoiB2LV — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 18, 2023

Selon une statistique dévoilée par le journal L’Équipe, le troisième ligne du Rugby Club Toulonnais serait même l’avant avec le meilleur ratio d’essais par match. Il culmine à une habitude de 0,38 réalisation par rencontre. Petit détail à mettre en avant, le classement mis en avant par le quotidien sportif met uniquement en avant les joueurs ayant inscrit plus de 5 essais chez les Bleus. Avec 33 sélections au compteur, Charles Ollivon a par ailleurs le sens des grands rendez-vous. En effet, sur ses 12 essais inscrits en sélection, 75% d’entre eux ont été inscrits durant un Tournoi des 6 Nations ou une Coupe du monde. Dans le Tournoi européen, le colosse de presque 2 mètres pour 114 kg inscrit en moyenne plus d’un essai tous les deux matchs.

Cette réussite inhabituellement forte dans cet exercice, pour un avant, peut s’expliquer par plusieurs facteurs. Dans un premier temps, la puissance physique du joueur lui permet de gagner de nombreux duels. Ensuite, ses très bonnes courses en tant que soutien du porteur de balles dans les phases de contre-attaques jouent pour beaucoup aussi. En clair, il est capable de flairer les bons coups et profite de cette intelligence de jeu. Si Dupont est le Ministre de l’Intérieur, Charles Ollivon est l’un de ses plus fidèles bras droits dans cet exercice.

Ollivon, le phénix qui renaît (toujours) de ses cendres

Depuis qu’il a enfilé les crampons en tant que rugbyman professionnel, la vie sur le pré n’a pas été tendre avec Charles Ollivon. Souvent blessé, le Basque a dû cravacher pour revenir à un niveau toujours plus haut. Plus souvent disponible ces dernières années, il a notamment pu s’imposer en équipe de France. Dans un premier temps, Fabien Galthié lui avait même réservé le rôle de capitaine avant qu’Antoine Dupont ne prenne le relais.

Malgré quelques absences, le Grand Charles a toujours su retomber sur ses pattes. Avec la Coupe du monde à venir, il pourrait passer le cap des 40 sélections et, pourquoi pas, atteindre le plus haut des sommets avec le maillot frappé du coq. Absent du Grand Chelem 2022, il pourrait même soulever le premier titre international de sa carrière.

