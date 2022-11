XV de France. Charles Ollivon, le grand retour du patron ?

Charles Ollivon sera de nouveau aligné face aux Springboks, et s'impose comme un des hommes forts de l'ère Fabien Galthié.

Pour le premier match de l'équipe de France de cette tournée d'automne, un nom bien connu s'est glissé dans la liste des 42 joueurs appelés. Mieux encore, Charles Ollivon avait même le numéro 7 dans le dos avant de commencer cette rencontre. Face aux Springboks, le Toulonnais est reconduit sur la troisième ligne de la mêlée, ce qui souligne son retour en grande forme.

Ramos précieux, Ollivon la machine, Ntamack rouillé, France/Australie a passionné les supporters sur Twitter

Premier capitaine de l'ère Galthié, Ollivon était un des fers de lance de la renaissance de cette équipe de France. Très souvent décisif sur un terrain, ce joueur de 29 ans a désormais retrouvé toutes les capacités de son talent. Autant physique que technique, ce troisième ligne moderne impressionne par son activité sur le terrain. Avant de revêtir la tunique bleue, de l'eau a coulé sous les ponts, et des victoires se sont succédées. Après s'être blessé gravement au genou, le troisième toulonnais a laissé échapper 9 mois de sa carrière. Pendant ce temps, le XV de France n'a pas chômé, et a même remporté un Grand Chelem, douze ans après le précédent. Cependant, la motivation sans faille d'Ollivon ne l'a pas lâché, et l'a même poussé à revenir plus fort, et tout d'abord en club. Très performant avec Toulon la saison passée, le natif de Bayonne a démarré cette nouvelle saison de Top 14 sur les chapeaux de roue. D'ailleurs, ses très bons matchs de championnat lui ont valu le capitanat des Barbarians français, qu'il a su mener d'une main de maître. Puis, la consécration après sa belle saison fut récompensée par sa nomination de capitaine lors de la tournée au Japon. En effet, avec une équipe de France remaniée dans le pays du soleil levant, le Toulonnais avait retrouvé ce rôle de leader. Il avait emmené le XV de France à la victoire à deux reprises, confirmant les attentes placées en lui.

XV DE FRANCE. Bastien Chalureau sur le banc, réellement une surprise ?

La question du capitanat est-elle levée ?

Après de multiples questionnements autour du fameux capitaine du XV de France, la FFR a tranché en nommant logiquement Antoine Dupont. Avant le match de l'Australie, Dupont avait un bilan de 8 matchs pour autant de victoire en tant que capitaine. C'est donc dans la continuité de ses performances, et avec l'aval de tous les joueurs, que le brassard lui est revenu. Alors oui, l'ex-capitaine de cette équipe de France sous Galthié aurait été légitime, mais dans un intérêt d'objectif commun, Ollivon a forcément accepté la passation. Néanmoins, en cas d'absence du Toulousain, Charles Ollivon se tient prêt à remplir cette mission qu'il connait si bien.

XV de France. Mais au fait, depuis quand les Bleus n'ont pas pris de carton ?