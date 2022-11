XV DE FRANCE. Bastien Chalureau sur le banc, réellement une surprise ?

Ce samedi, Bastien Chalureau connaîtra sa première sélection avec le XV de France, face à l'Afrique du Sud. Un choix qui en a surpris plus d'un, mais que Galthié a justifié comme il se doit.

Ce jeudi, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a annoncé le nom des 23 joueurs qui défieront les champions du Monde sud-africains ce samedi, à Marseille. Et s'il n'y a aucun changement au niveau des titulaires, deux hommes intègrent néanmoins le banc : le pilier gauche Reda Wardi, qui remplace Dany Priso, ainsi que le deuxième ligne Bastien Chalureau, qui prend le numéro 20 à Matthis Lebel. Un choix qui peut paraître surprenant, au vu du manque d'expérience du Montpelliérain au niveau international. Et pourtant, Fabien Galthié n'a pas hésité une seule seconde à faire confiance à ce dernier, comme il l'a très bien expliqué lors de la conférence de presse : ''Cette semaine, nous avons convoqué Bastien Chalureau. Ce n'est pas par hasard. Quand un gars comme lui se présente, on a senti qu'il était opportun de lui ouvrir la porte (...) Il nous permet de reconstituer un banc avec six avants dont deux deuxièmes lignes et deux trois-quarts. Cela nous donne des options en fonction de ce qui se passera. Mais notre souhait était d'avoir un cinq de devant solide pour commencer et un autre solide pour finir''. Une volonté de densité qui se comprend totalement, surtout lorsque l'on s'apprête à affronter une équipe sud-africaine qui a pour habitude de concasser ses adversaires sur chaque impact. Il faudra donc du répondant pour pouvoir rivaliser avec les coéquipiers de Kolisi, que ce soit chez les titulaires mais aussi chez les finisseurs.

En préférant Bastien Chalureau à des joueurs comme Tanga ou Cretin, le staff des Bleus se laisse la possibilité de pouvoir changer complètement son 5 de devant aux alentours de l'heure de jeu, voire bien avant. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y aura de sacrés clients sur le banc, puisque Chalureau sera accompagné du géant Taofifenua, mais également d'une première ligne aussi mobile que solide (Wardi, Mauvaka, Falatea). Un choix qui peut s'avérer plus que judicieux donc, dans une rencontre où le combat sera de chaque instant. De plus, la polyvalence de Woki et Flament pourrait permettre aux deux hommes de glisser en troisième ligne en cas de blessures, ou tout simplement d'un point de vue tactique. En bref, c'est donc un banc de finisseurs parfaitement adapté aux Springboks qu'a concocté Fabien Galthié, qui, même s'ils seront privés de leur poutre De Jager, resteront de redoutables adversaires dans les phases de rucks notamment. Aux Bleus de prendre le meilleur dans ce secteur de jeu, tout en dominant un maximum les collisions. Un vrai match de costaud, qu'il nous tarde de suivre...

