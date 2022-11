XV DE FRANCE. À quoi doit-on s'attendre du duel Dupont-De Klerk ?

Lors de la rencontre entre la France et l'Afrique du Sud, beaucoup de regards seront tournés vers les deux 9 : Antoine Dupont et Paf De Klerk. Mais à quoi doit-on s'attendre exactement ?

On le sait, les matchs au sommet entre deux des plus grandes nations du circuit mondial nous offrent généralement des duels alléchants, à quasiment chaque poste. Et ce France-Afrique du Sud ne déroge pas à la règle, puisque samedi, il y aura de quoi faire ! Kolbe vs Penaud, Kolisi vs Ollivon, ou encore De Allende vs Danty. Mais celui qui nous intéresse le plus ici, vous vous en doutez, est celui qui aura lieu entre les deux demis de mêlée : Antoine Dupont et Faf De Klerk. Et s'il n'est plus à prouver qu'Antoine Dupont est actuellement le meilleur joueur du monde, le Toulousain aura fort à faire face à l'une des références au poste. À 31 ans, celui qui a connu quelques pépins physiques ces derniers mois semble revenir au top de sa forme, juste avant le match face aux Bleus. Le natif de Nelspruit retrouve même une place de titulaire, chose qu'il n'avait plus connu depuis plus de 2 mois et une défaite face à l'Australie en Rugby Championship. Et si ce mano à mano s'annonce alléchant sur le papier, à quoi devons-nous nous attendre exactement ?

Lorsqu'on y regarde de plus près, De Klerk et Dupont possèdent un profil assez similaire. Très trapus pour le poste, les deux hommes représentent parfaitement le 9 moderne, que ce soit défensivement, ou bien même dans l'apport physique que demande le rugby international. Ici, on pourrait même parler de véritables ''neuvièmes avants'', tant il est difficile de les prendre à revers. Et même si Dupont est bien meilleur offensivement que le Sud-Africain, le constat reste le même pour les deux joueurs : il y a en eux du talent à ne plus savoir quoi en faire ! Et pourtant, samedi soir, dans un Vélodrome qui poussera sans relâche derrière le XV de France, il se pourrait que ce duel ne se résume qu'à un échange de coup de pied de pression. En effet, il ne faut pas oublier que cette rencontre reste très importante pour les deux nations, et ce même si ce n'est qu'une rencontre de tournée. Peu de risques seront pris, et les plans de jeu seront certainement respectés à la lettre. Et comme vous vous en doutez, celui des Boks est assez minimaliste : grosse défense, jeux au pied de pression, et profiter un maximum des erreurs adverses. L'on risque donc de voir De Klerk arroser sans cesse Thomas Ramos ce samedi, en ne prenant que très peu d'initiatives.

15 DE FRANCE. Friand de relances, Ramos sera-t-il brillant sous les chandelles sud-africaines ?Néanmoins, ne jetons pas la pierre à nos amis sud-africains trop rapidement. Car en y regardant de plus près, le plan de jeu mis en place par Fabien Galthié possède quelques similitudes : ce fameux ''jeu de dépossession'', qui nous a tellement réussi jusque-là, risque de nouveau de faire son apparition à Marseille. À l'instar de De Klerk, Antoine Dupont va donc très certainement occuper un maximum le terrain adverse, lui qui possède une longueur de pied peu commune. Des stratégies qui limiteront un peu les deux hommes, du moins dans leur camp. En revanche, lorsque leur équipe se retrouvera en position favorable, Dupont et De Klerk auront l'occasion de montrer toute l'étendue de leur talent, et pourquoi pas, faire basculer la rencontre sur un éclair de génie...

