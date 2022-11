XV de France. Pourquoi Antoine Dupont a-t-il réalisé l'un de ses plus ''mauvais'' matchs face aux Wallabies ?

Le demi de mêlée Antoine Dupont a passé une soirée compliquée face à l'Australie. La faute à des Wallabies bien décidés à ne pas le laisser respirer.

ANALYSE. Bien préparée, comment l'Australie a pris le XV de France à son propre jeu ?Pour battre les Bleus, les Australiens avaient leur petite idée en tête. L'une de leur stratégie consistait à ne laisser aucun répit à Antoine Dupont. "Une fois que les Bleus sont lancés, ils sont très difficiles à arrêter, les visiteurs doivent donc les arrêter à la source et créer dans les zones d'affrontement pour empêcher Antoine Dupont d'obtenir un ballon propre", notait Planet Rugby avant la rencontre. C'est ce qu'ils ont fait et ça a bien failli leur permettre de remporter cette rencontre. "Ils ont attaqué les rucks dans notre camp. Je me suis retrouvé sous pression et j'ai eu du mal à avoir des bons jeux au pied, a confié le Toulousain via le Midi Olympique après la rencontre gagnée d'un tout petit point. Quand on sait que le demi de mêlée et le joueur qui gagne le plus de mètres au pied sur la planète ovale, on comprend un peu mieux pourquoi les Bleus ont été en difficulté. "Nous nous sommes retrouvés acculés dans notre camp et on a pris des points facilement". Dupont a rapidement compris qu'il ne passerait pas une soirée tranquille. RUGBY. Quels joueurs de l'équipe de France ont suffisamment brillé pour intégrer l'équipe type ?Dès les premiers instants de la partie, Nic White lui a fait sentir qu'il était là pour le museler. Contré sur des dégagements en première période, il n'a jamais vraiment été serein pour jouer au pied. Ce qui l'a notamment poussé à trouver une touche directe. Des standards auxquels il n'avait pas habitué les observateurs ces dernières années. C'est après un jeu au pied à la 18e, certes inspiré, que les Bleus ont pris un contre de 100m pour l'essai de Foketi. C'est aussi après une pénalité concédée à la 55e que les Wallabies ont marqué par Campbell. Sans oublier des imprécisions dans certaines passes et choix de jeu. Mais il en faut plus pour mettre Dupont au fond du trou. La marque des grands joueurs, c'est d'avoir quand même un impact positif sur un match même quand on est chahuté et qu'on ne réalise pas sa meilleure prestation. RUGBY. Ramos inarrêtable, Alldritt le bulldozer : les stat’ de la France face à l’AustralieC'est ainsi grâce à son énorme pression défensive en fin de première période que le XV de France a pu récupérer le cuir devant la ligne de craie et marquer son premier essai par Marchand. En bon capitaine, il a mené la barque bleue jusqu'au bout et surtout jusqu'à la victoire. Ce n'était certes pas son meilleur match sous le maillot tricolore. Et on l'a moins vu en attaque avec seulement 13 courses pour 18 mètres gagnés et tout de même 4 offloads, lui qui aime mettre le feu aux bords des rucks et porter le cuir dans la défense. Mais si Dupont a aussi été moins en vue, c'est aussi parce que les Tricolores ont eu moins d'occasions franches. Et notamment de courses entre les rideaux défensifs où Dupont aime naviguer pour se porter au soutien intérieur. Nul doute que Toulousain saura retenir la leçon et adapter son jeu grâce à l'aide du staff si pareille situation se présente. Et on peut le penser, car les Sud-Africains vont mettre énormément d'agressivité dans les rucks. Aux avants français d'y répondre afin de donner à Dupont et aux 3/4 de bons ballons à exploiter avant les dernières minutes du match. Sous peine de connaître de nouvelles sueurs froides à Marseille. RUGBY. Défaite sur le fil ou victoire à l’arrachée ? Voici France - Australie vu par la presse !