RUGBY. Quels joueurs de l'équipe de France ont suffisamment brillé pour intégrer l'équipe type ?

Après leur victoire compliquée sur l'Australie, les Tricolores ne font pas l'unanimité dans l'équipe-type de la presse étrangère. Ramos et Penaud s'invitent malgré tout.

Planet Rugby

Ramos (France)

Penaud (France) - Moroni (Argentine) - Barrett (NZ) - Boffelli (Argentine)

Jalibert (France) - Smith (NZ)

van der Flier (Irlande) - Savea (NZ) - Ollivon (France

Etzebeth (AFS) - Frost (Australie)

Tupou (Australie) - Montoya (Argentine) - Porter (Irlande)



theroar.com.au

Ramos (France)

Penaud (France) - Ringrose (Irlande) - Danty (France) - Boffelli (Argentine)

Sexton (Irlande) - Smith (NZ)

van der Flier (Irlande) - Savea (NZ) - Kremer (Argentine)

Etzebeth (AFS) - Ryan (Irlande)

Tupou (Australie) - Sheehan (Irlande) - Slipper (Australie)

rte.ie

Keenan (Irlande)

Ioane (Italie) - O’Brien (Irlande) - Ringrose (Irlande) - Boffelli (Argentine)

Garbisi (Italie) - Smith (NZ)

van der Flier (Irlande) - Savea (NZ) - Tuisue (Fidji)

Ryan (Irlande) - Flament (France)

Lomax (NZ) - Taylor (NZ) - Porter (Irlande)

ruck.co.uk

Boffelli (Argentine)

Penaud (France) - Ringrose (Irlande) - Barrett (NZ) - Hansen (Irlande)

Allan (Italie) - Smith (NZ)

van der Flier (Irlande) - Savea (NZ) - Ritchie (Ecosse)

Ryan (Irlande) - Alemanno (Argentine)

Lomax (NZ) - Taylor (NZ) - Genge (Angleterre)

Ce n'est pas une si grosse surprise que de ne pas voir beaucoup de Tricolores dans l'équipe type du week-end. Les Bleus ont eu toutes les peines du monde à se défaire des Wallabies à Saint-Denis. Sans un essai miraculeux de Damian Penaud dans les dernières minutes, le XV de France aurait connu sa première défaite depuis un an. L'ailier clermontois fait partie des rares Françaises a avoir été cités dans la presse. "Il n'y a pas de meilleur ailier dans le rugby mondial en ce moment que Penaud et sa réalisation sur une passe majestueuse de Matthieu Jalibert était absolument somptueuse", écrit Planet Rugby. Le site plébiscite d'ailleurs l'ouvreur de l'UBB grâce à 20 minutes où il a su suffisamment impacter le jeu tricolore pour éviter une défaite. Mention spéciale aussi pour Ollivon, dont le retour a été salué par le site spécialisé :

Le Boss est de retour. Trois turnovers, deux ballons volés en touche et deux interceptions, 14 plaquages tonitruants, 81 mètres portés et un essai refusé qui ne sont que la partie émergée de l'iceberg de l'efficacité du solide 3e ligne autour des rucks et en attaque.

Si Flament a été mise en avant par le site irlandais RTE pour sa prestation en défense avec 9 plaquages et 2 ballons gagnés, sans oublier sa solidité en mêlée, suite au forfait de Willemse, ses coéquipiers à Toulouse Dupont et Ntamack sont absents des équipes types du week-end. Logique, diront certains même si ce n'est pas tant à cause d'une mauvaise prestation, mais surtout parce qu'autres ont été meilleurs à leur poste. À la mêlée, Aaron Smith a rappelé à tout le monde qu'il fallait encore compter sur lui. "Il a réalisé une performance impressionnante avec les All Blacks et été de classe mondiale dans tous les aspects de son jeu." Nul doute qu'Antoine Dupont aura à coeur d'élever son niveau de jeu face aux Springboks de Faf de Klerk pour montrer à tout le monde que c'est lui le taulier. Et ça, c'est bon pour les Bleus. L'autre bonne nouvelle, c'est l'excellente forme de Ramos qui a su enchaîner au niveau international après d'énormes prestations en Top 14. L'arrière "a non seulement eu une précision étonnante face aux perches, mais aussi du gaz ballon en main." Pourvu que ça dure.