RUGBY. Défaite sur le fil ou victoire à l’arrachée ? Voici France - Australie vu par la presse !

Après une victoire au buzzer de l’équipe de France, les réactions ont été contrastées entre les médias anglophones et français.

Ce samedi 5 novembre au Stade de France, les hommes de Fabien Galthié ont gagné leur premier match de l’automne. Sur le score de 30 à 29, les Français l’ont emporté face aux Wallabies. Une défaite qui a été, évidemment, saluée en France dans un premier temps. Par exemple, L’Équipe centre sa Une du jour sur le record de victoires consécutives des Bleus. En titrant “Le point du record”, le quotidien français met à l’honneur l’impressionnante série des tricolores. En effet, ces derniers sont les auteurs de 11 victoires de rang, une première dans l’histoire du XV de France. Pour illustrer le XV de France en difficulté de ce samedi, il qualifie Antoine Dupont et ses coéquipiers de “joyeux laborieux”. Au sujet de Damian Penaud, il ne se prive pas non plus de louanges et déclare dans un article dédié : “Auteur de l'essai de la gagne sur un exploit personnel, Damian Penaud a une fois de plus prouvé qu'il était un joueur hors norme, indispensable à l'équipe de France.” 15 de France. Thomas Ramos : ‘‘Je sais ce que demande le rugby international’’



Ovation nationale, malgré un match complexe

Du côté des médias généralistes, Le Monde évoque le scénario du match en titre : “Au bout du suspense, les Bleus réussissent leur rentrée face à l’Australie”. Plus à propos dans le papier, le quotidien national met en avant le côté régulier des victoires tricolores. Si la notion de “rentrée” ne vous avait pas mis la puce à l’oreille, le début du papier évoque une habitude des victoires. Il déclare que “les saisons se suivent et se ressemblent (pour l’instant) pour le XV de France.”

Pour le Figaro, les rédacteurs du quotidien n’ont pas manqué d’éloges envers l’ailier clermontois. Auteur de l’essai de la gagne, il est glorifié dans une déclaration d’un envoyé spécial qui confie : “Et la lumière est (enfin) venue au bout du temps réglementaire… Une nouvelle fois par Damian Penaud, l'homme providentiel des Bleus plus que bousculés par les Wallabies.” À l’inverse, ces derniers n’ont pas salué la performance de Romain Ntamack, de retour de blessure. Le Figaro impute la performance à un retour trop hâtif “au nom « de la confiance et de l'expérience collective »” prôné par Fabien Galthié. Selon eux, la performance du Toulousain a été “sobre, voire terne”. Ce dernier “n'a jamais impulsé le mouvement” et se serait contenté de “relais passifs”. RÉSUMÉ VIDÉO. Rugby. Dans le doute, le 15 de France a été sauvé par Penaud face à l’Australie



Bons baisers d’Australie

À l’international, les yeux se sont surtout tournés vers l’angle de la débâcle australienne. À deux doigts de tenir un succès probant en France, les Océaniens se sont fait coiffer sur le gong. Pour la chaîne australienne Stan Sport Drew Mitchell, légende des Wallabies devenu consultant, commente : “Ne nous réjouissons pas trop tôt, ils auraient dû gagner ce match. Alors que la semaine dernière (face à l’Écosse), ils auraient dû perdre.” Ainsi l’ancien joueur reproche à ses compatriotes d’avoir fêté tout ça un peu trop tôt. Dans ses interventions, il a aussi tenu à réconforter Tom Wright puis Jock Campbell. Les deux joueurs, battus par Penaud sur son essai, ne doivent pas se morfondre de cette défaite, selon des propos rapportés par Rugby Pass. 15 DE FRANCE. La tournée en Australie a-t-elle fait grandir les Bleus ?



Sur le média News.com.au, le média australien évoque une “défaite atroce et déchirante d’un seul point”. En parallèle, l’article évoque aussi le superbe essai de Lalakai Foketi. Sur cette belle action, le site raconte que “le public du Stade de France était stupéfait lorsque les Wallabies ont marqué depuis leur propre 5 mètres, grâce à un superbe centre de Lalakai Foketi.” Pour ce qui est d'ABC, le média national de l'île-continent glorifie les joueurs français. Elle évoque également un Thomas Ramos aux airs de “métronome”. Plus en profondeur, elle analyse la performance des Bleus ainsi : “N'ayant pas joué ensemble depuis le dernier tournoi des Six Nations, l'équipe qui a fait la tournée du Japon en juillet ayant été largement remaniée, la France a manqué de son mordant habituel, mais a réussi à s'imposer au terme d'une rude bataille.”