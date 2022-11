15 DE FRANCE. La tournée en Australie a-t-elle fait grandir les Bleus ?

Lors de l’été 2021, le XV de France avait réussi une tournée fabuleuse, en battant notamment les Australiens sur leurs terres. Et ce, avec une équipe remaniée, du moins à l’époque.

L’on se souvient tous de cette tournée d’été 2021 en Australie. Le XV de France, alors privé de nombreux cadres laissés au repos ou indisponibles (car en finale de Top 14), débarquait au pays d’Oz pour prendre valises sur valises, face à l’une des meilleures nations du Monde. Du moins, c’est ce que pensaient de nombreux observateurs et médias du rugby, qui ne croyaient guère en Fabien Galthié et ses hommes. Et pourtant, sur les 3 matchs disputés, non seulement les Bleus en ont gagné 1 (une première depuis des décennies), mais ont failli remporter les deux autres !

