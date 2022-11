RÉSUMÉ VIDÉO. Rugby. Dans le doute, le 15 de France a été sauvé par Penaud face à l’Australie

Dans un match tendu face aux Wallabies, les hommes de Fabien Galthié ont su gagner dans la douleur via un exploit de Damian Penaud.

Ce samedi 5 octobre au Stade de France, le XV de France est venu à bout de l’Australie (30 à 29). Dans un match au suspens palpable, l’action salvatrice est venue de l’ailier Damian Penaud. Souvent catégorisé de Facteur X, le Clermontois a fait parler la poudre. À la 76ᵉ minute, il élimine deux défenseurs sur son aile. Bien lancé par une merveille de passe sautée Made in Jalibert, il parcourt une bonne trentaine de mètres sans broncher. Après cet exploit personnel, l’arrière toulousain Thomas Ramos loupe la transformation qui aurait offert 3 points d'écart à la France.

Avec quelques minutes à jouer, l’erreur n’est pas permise. Malgré une perte de balle qui en aura fait frissonner certains, Jonathan Danty gratte le ballon décisif. Face à l’étau rochelais, bien aidé par de solides appuis, l’officiel du match Jaco Peyper n’a pas d’autres choix que d’annoncer le terme du match. Dans la douleur, le XV de France signe donc son 11ᵉ succès consécutif. Un nombre loin d’être anodin, puisqu’il s’agit tout simplement d’une première dans l’histoire de la tunique frappée du coq.

Un money time haletant

Cette fin de match, elle aura eu le mérite de créer quelques sueurs froides. Face à une équipe d’Australie que tout le monde annonce loin de ses grandes années, la défaite ne semblait pas permise. Pourtant, Antoine Dupont et ses coéquipiers ont (encore) montré qu’ils avaient un truc en plus que les générations précédentes : ils gagnent, même dans la douleur. Au terme du match, le demi de mêlée toulousain s’est livré à la presse. À travers des propos recueillis par nos confrères de Rugbyrama, le capitaine de l’équipe de France déclare ceci :

On savait que nous n’étions pas en bonne posture. Mais on savait aussi que par notre jeu, nous étions capables de les mettre en difficultés, de les « breaker » et d’avoir des situations de marques que nous n’avions pas su concrétiser plus tôt dans la rencontre.[...] On a bénéficié de la qualité des joueurs qu’on a dans ce groupe et qui sont capables de faire des choses comme ça. Je ne pense pas qu’on ait paniqué, on s’est juste resserré et on a eu une bonne réaction.”

