VIDEO. Penaud sauve les Bleus avec un essai stratosphérique ! Tous les essais du match

On savait pertinemment que ce match contre les Wallabies ne serait pas facile pour le XV de France. Face à un adversaire qui est sur le pont depuis des mois, les Tricolores, à peine réunis depuis deux semaines, ont eu du mal à entrer dans la partie. Ce sont donc les Australiens qui ont inscrit le premier essai de ce match. Après un jeu au pied de Dupont dans les 22, les Wallabies n'ont pas hésité à relancer. Une accélération de Wright a permis à Foketi de marquer malgré le retour de Ntamack.

🤯 Outrageous Australia!



A try started on their own 5m line ⚡️#AutumnNationsSeries | #FRAvAUS pic.twitter.com/sxHxjDutSF