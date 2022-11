15 de France. Thomas Ramos : ‘‘Je sais ce que demande le rugby international’’

Dans un entretien accordé à Rugbyrama, l’arrière du XV de France a livré sa perception d’une soirée dont il se souviendra sûrement longtemps.

Ce 5 novembre face à l’Australie, c’était une première. Alors non, ce match du XV de France à Saint-Denis n’était pas la première cape de Thomas Ramos. À vrai dire, ce n’était même pas sa première titularisation. Mais pour sa 18ᵉ sélection en Bleu, ce match a eu des airs de nouveautés pour l’arrière toulousain. XV de France. Jaminet blessé, est-ce (enfin) l'heure de Ramos ?



Auparavant, le joueur avait connu 5 titularisations. Parmi elles, on retrouve 3 matchs face à l’Écosse, un face aux États-Unis et un autre face à l’Irlande. Dans le lot, on trouve peu de “chocs” à proprement parler. Sans vouloir manquer de respect aux Écossais et Américains, les confrontations qui les concernaient proposait des équipes partiellement ou grandement remaniée. Pour ce qui est du match face à l’Irlande, le XV de France s’y était rendu la queue entre les jambes. Avec une triste 4ᵉ place sur ce VI Nations 2019, les coéquipiers de Thomas Ramos connaissent une débâcle historique à Twickenham quelques semaines avant (44 à 8).

Ramos a saisi sa chance

En clair, ce match de Thomas Ramos face à l’Australie avait un sentiment de nouveauté. Pour la première fois, le Toulousain semblait être dans des dispositions très confortables. Au milieu des 80 000 personnes du Stade de France, il ne lui restait plus qu’à faire parler son jeu. Dans un article de Rugbyrama, le joueur revient par ailleurs sur sa performance, il déclare : “J'avais envie de prendre du plaisir sur le terrain. Sur ce premier ballon, j'ai vu que j'avais un petit espace devant moi, je ne m'y attendais pas forcément (NDLR : il réalise une percée). Après, le rugby reprend sa place.” RÉSUMÉ VIDÉO. Rugby. Dans le doute, le 15 de France a été sauvé par Penaud face à l’Australie



Avec un rugby qui revient, le joueur s’est fait voir agréablement. Une mission qui parait remplie à une semaine du choc face aux champions du monde sud-africains à Marseille. Sa performance est soulignée par ses 20 points au compteur et les 113 mètres parcourus ballons en main (record du match). Également interrogé sur sa prestation, il répond ceci à nos confrères de Rugbyrama : “J'ai un peu grandi et appris. Je sais ce que demande le rugby international et, là-dessus, je suis assez lucide. Je pense avoir relancé un ou deux ballons qui étaient corrects. Sur mon jeu au pied, je crois qu'il peut être de meilleure qualité.”