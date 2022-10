XV de France. Jaminet blessé, est-ce (enfin) l'heure de Ramos ?

Après cette première semaine de rassemblement, les entraînements collectifs permettent de voir quelques titulaires se dessiner au sein des joueurs du groupe France.

Certains l’ont attendu longtemps, Galthié devrait exaucer leurs souhaits lors du match contre l’Australie le 5 novembre prochain. Lors de ce premier test de novembre 2022, c’est Thomas Ramos qui devrait officier à l’arrière, selon les informations de RMC Sport. Dans un article paru ce samedi 29 novembre, le média confie que l’arrière toulousain a effectué les entraînements avec une chasuble bleue floquée du numéro 15. Un choix qui semble logique au vu du remplacement de Melvyn Jaminet, blessé à la cheville. En effet, l’ancien Perpignanais était auparavant le buteur officiel et désigné du XV de France. Déjà auteur de 160 points en sélection, le joueur n’a pourtant connu que 12 caps avec l’équipe nationale. Pour le remplacer, il restait donc deux options : déléguer le tir à un autre joueur ou trouver un arrière également à l’aise dans cet exercice. XV de France. La blessure de Melvyn Jaminet, une aubaine chez les Bleus pour Thomas Ramos ?



Un choix de circonstance ?

Pour la première option, le retour de blessure de justesse de Romain Ntamack n’était pas là pour rassurer le staff. D’autant plus, la méforme de Matthieu Jalibert dans ce secteur de jeu en début de saison ne privilégie pas non plus cette option. Ainsi, Thomas Ramos est apparu comme un choix, presque évident, derrière cette incertitude. Remplaçant lors du dernier VI Nations, le joueur n’avait disputé que 16 petites minutes malgré 5 apparitions sur les feuilles de matchs. Favorisé pour sa polyvalence, il avait supplanté Brice Dulin dans la hiérarchie. Désormais, c’est son aisance au pied qui pourrait l’amener vers de nouveaux sommets. XV de France. Comment Antoine Dupont parvient-il à gérer l'énorme pression qui pèse sur lui ?



Primordial dans le système de jeu toulousain, l’ancien joueur de Colomiers était le meilleur réalisateur de Pro D2 avec cette équipe en 2016-2017. Deux ans plus tard, il glane de nouveau cet honneur avec le Stade Toulousain en première division. Lors de la finale de Top 14 2020-2021, il inscrit 15 des 18 points de sa formation. Une performance qui permet à Toulouse de soulever un nouveau bouclier de Brennus.

Cependant, ces performances ne lui avaient pour l’instant jamais ouvert les portes du XV de France. En effet, le joueur n’a connu que 5 titularisations (3 contre l’Écosse, 1 contre l’Irlande et 1 contre les États-Unis) en 17 sélections. En novembre 2020, le joueur avait déclaré ceci à Ouest-France à l’occasion d’une titularisation face à l’Écosse : “Forcément, si j’ai la chance de démarrer, j’aurai envie de montrer que, moi aussi, je peux jouer ce genre de gros matches internationaux. Depuis la mise en place du nouveau staff, je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu, j’ai souvent été remplaçant, je suis rentré quelques fois. Si on me donne ma chance, à moi de la saisir.” Si ce sentiment est toujours intact chez le Toulousain, sa performance face aux Wallabies à toutes les chances d’être marquante. RUGBY. Top 14. Brillant à l'ouverture, Thomas Ramos a-t-il une préférence pour le numéro 10 ?