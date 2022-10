XV de France. La blessure de Melvyn Jaminet, une aubaine chez les Bleus pour Thomas Ramos ?

Forfait pour la tournée de novembre, Melvyn Jaminet va donc laisser le champ libre à un arrière cet automne. Qui pourrait bien être son coéquipier Thomas Ramos.

On a souvent coutume de dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres... L'adage va-t-il se répéter le cas échéant ? C'est toute la question qui entoure la blessure de Melvyn Jaminet. Sorti touché rapidement face à Brive samedi, les ligaments de la cheville seraient touchés pour l'arrière du XV de France, qui manquera la tournée de novembre, lors de laquelle il devait être le numéro 15 titulaire. Un énorme coup dur pour le garçon qui a participé à toutes les échéances avec les Bleus depuis l'été 2021. Mais alors que arrière pour les ouailles de "Galette", en l'absence de leur artilleur maison ?

Top 14. Toulouse. ''J'ai senti craquer'', confie Melvyn Jaminet après sa blessure, un forfait à craindre ?Si plusieurs options existent, une a plus de crédit que les autres. En l'occurrence celle de Thomas Ramos, bien qu'il n'ait jamais été titulaire sous le maillot frappé du coq depuis la prise de fonction de Fabien Galthié. Anthony Bouthier, Brice Dulin et Max Spring plus dernièrement l'ont été, eux, vous dîtes ? C'est vrai. Mais pour aller droit au but, aucun d'entre eux n'est un buteur régulier. Or si Romain Ntamack est un botteur fiable, il semblerait que le staff des Tricolores apprécie le fait de décharger le Toulousain de l'exercice face aux perches, plus concentré sur son rôle d'animateur, comme en club. De ce fait et bien que la patte de Melvyn Jaminet ne court pas les rues, nul doute que l'option privilégiée à l'arrière sera celle d'un buteur de niveau international. Et que parmi les moyens du bord, Thomas Ramos se détache une nouvelle fois.

L'enfant de Mazamet marche sur l'eau ces dernières semaines et alors que certains l'auraient imaginé en tant que joker de luxe et polyvalent sur le banc, la voie s'ouvre en grand pour lui, en vue des tests de novembre. Car pour le coup, lui est une fine gachette. Un poil moins précise que Jaminet, peut-être, avec moins de puissance face aux perches, certes, mais un gars qui tourne tout de même au-delà des 80% de réussite chaque saison, et qui a planté 83 points depuis le début de l'exercice en cours. Ajouté à sa forme dans le jeu, probablement la meilleure du moment chez les postulants au poste, Thomas Ramos semble être aujourd'hui en pole pour être l'arrière titulaire du XV de France en novembre. Ce qui serait une sacrée récompense pour celui dont on annonçait ici et là, il y a peu, que les signatures de Jaminet et Capuozzo pouvaient signer sa petite mort à Toulouse.

En tous cas, ni Bouthier ni Dulin, qui possèdent les profils les plus susceptibles de correspondre aux attentes du patron des Bleus cet automne, ne disposent d'une palette aussi large que l'arrière de 27 ans. Quant à Spring et Buros, bien que remuants et concluants à chacune de leurs sorties en club, aucun de semble remplir la majorité des cases qu'il faudrait cocher, pour gagner le droit d'affronter les Wallabies et les Springboks, le mois prochain...

