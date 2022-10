RUGBY. Non mais c'est quoi cette stat sensationnelle d'Anthony Bouthier contre Toulouse !

Face à Toulouse, Anthony Bouthier a frôlé un record vieux de plus de six ans en Top 14. Un chiffre qui en dit long sur la forme de l’arrière de Montpellier.

Habituellement, un terrain de rugby professionnel est un rectangle vert qui fait 100 mètres de long et 70 mètres de large au maximum. Des dimensions qui permettent de mettre en lumière la stat hallucinante réalisée par Anthony Bouthier lors de la dernière journée. Face au Stade Toulousain, l’arrière des Cistes a parcouru 218 mètres avec le ballon. Pas d’erreur, Bouthier a donc avalé un peu plus que deux terrains de rugby pendant les 80 minutes qu’il a jouées. Le chiffre paraît lunaire et pourtant la performance de Bouthier n’est pas un record. En effet, avec 233 mètres ballon en main, c’est Brice Dulin qui est à la première place. Le Rochelais avait signé ce record en juin 2016 sous la tunique du Racing 92. Malgré tout, cette seconde place montre le retour en forme d’Anthony Bouthier. Attendu pour son duel avec Melvyn Jaminet. Le Montpelliérain a répondu présent tout au long de la rencontre, même si certains lui reprocheront sa passe dans les chaussettes de Rattez alors que l’essai était tout fait (75e). Une fin de match où le MHR aurait pu arracher la victoire. Ce qui laisse un goût amer à Bouthier et ses coéquipiers comme il le concédait au micro de Canal + à la fin du match : “C’est dur, on a des opportunités pour gagner, deux pénalités, des actions pour marquer où on fait des mauvaises passes, moi le premier.”

218 - @MHR_officiel's Anthony Bouthier gained 218 metres from his carries against Stade Toulousain at the weekend, a record-high for any player in a @top14rugby match since Brice Dulin in June 2016 (233m for Racing 92 against Clermont). Yardage. pic.twitter.com/Up7Xyg6ms6 — OptaJonny (@OptaJonny) October 3, 2022

Un retour en forme et un avenir en Bleu ?

Forcément déçu à l’issue de cette rencontre, l’ancien de Vannes a toutefois réalisé un match plein, portant le MHR dans l’avancée et s’offrant son premier essai de la saison. Une prestation dans la lignée de son début de saison plus que solide. L’international français (8 sélections) a, pour l’instant, participé à tous les matchs du MHR. Il s’est uniquement reposé pendant 10 minutes à cause d’un carton jaune reçu contre l’UBB. Indiscutable avec les champions de France, le début de saison de Bouthier pourrait-il lui rouvrir les portes de l’équipe de France ? Mais la concurrence est rude à son poste. Arrivé comme un OVNI en équipe de France lors du Tournoi des 6 Nations 2020, Bouthier avait ensuite perdu du terrain au profit de Brice Dulin puis de Melvyn Jaminet. Alors que la tournée d’automne arrive à grands pas, le Ciste fait tout son possible pour retrouver le maillot frappé du Coq. Une tunique qu'il n'a plus connue depuis juillet 2021 et la tournée en Australie.

