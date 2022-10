TOP 14. TRANSFERT. Champion du Monde, Tricolores, Toulon préparerait un recrutement totalement dingue

Après un mercato ambitieux cet été, Toulon serait sur le point de frapper encore plus fort, avec les possibles arrivées d'Elton Jantjies, Rattez ou encore Iturria.

Décidément, le RCT s'active sur le marché des transferts ! En effet, et même si le club varois avait déjà réalisé l'un des meilleurs recrutements du Top 14 cet été (Waisea, Paillaugue, West, Priso, Dréan and co), cela ne semble être qu'un début sur la Rade. Doté d'un effectif plus que fourni, Toulon voudrait néanmoins se renforcer à certains postes, comme celui de troisième ligne (avec les futurs départs de Parisse et Bastareaud), ainsi qu'à l'ouverture. Pour ce faire, le RCT aurait déjà trouvé un accord, selon de nombreux médias, avec Selevasio Tolofua, numéro 8 du Stade Toulousain et en fin de contrat en juin 2023. Un énorme coup, qui pourrait s'accompagner de bien d'autres. C'est en tout cas ce que nous annonce RMC Sport cette semaine : inquiet concernant le poste d'ouvreur, Toulon s'intéresserait fortement au champion du Monde sud-africain, Elton Jantjies. Toujours selon le média, l'ancien joueur de Pau (2020-2021) pourrait même rejoindre la Rade dans les prochaines semaines, puisque son club d’Urayasu D-Rocks (Japon) pourrait le licencier. À 32 ans, Jantjies pourrait donc apporter une réelle concurrence à West, bien seul à ce poste pour le moment.

Mis à part Tolofua et Jantjies, le RCT voudrait également, selon le Midi Olympique, s'attirer les grâces de deux internationaux français : Vincent Rattez (MHR) et Arthur Iturria (ASM). Tous deux en fin de contrat à l'issue de la saison les deux hommes pourraient donc rebondir du côté du Var. Des bons coups, que Toulon voudra certainement boucler rapidement, d'autant que les deux hommes sont actuellement des titulaires en force au sein de leur club respectif. Enfin, le triple champion d'Europe souhaiterait également renforcer sa mêlée, avec les potentielles arrivées de Ben Tameifuna (UBB), et de Cristian Ojovan (ASM). Vous l'aurez compris, cela risque de fortement bouger dans les prochains mois à Toulon. Pour rappel, les hommes du duo Azéma-Mignoni réalisent un début de saison plutôt solide, avec 3 victoires en 5 rencontres (5èmes au classement).

TOP 14. Toulon va-t-il se renforcer avec cette grosse pointure en première ligne ?