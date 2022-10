TRANSFERT. TOP 14. Selevasio Tolofua (Toulouse) en route vers Toulon

Le troisième ligne Selevasio Tolofua devrait quitter le Stade Toulousain pour s'engager avec Toulon. Il y retrouverait son frère Christopher.

RUGBY. Équipe de France. Selevasio Tolofua, condamné à ne pas être appelé ?Après Cheslin Kolbe, Toulon est en passe de compter un autre joueur de Toulouse dans ses rangs. Selon les informations de RMC, Selevasio Tolofua va rejoindre le Rugby Club toulonnais. Double champion de France et champion d'Europe en 2021, le troisième ligne aurait signé un contrat de trois ans avec la formation varoise. Laquelle semble préparer l'après Parisse et Bastareaud. Tolofua sera en fin de contrat en 2023. À Toulon, il pourrait avoir plus de temps de jeu et devenir l'un des joueurs sur lesquels le club compte pour retrouver les sommets. Il jouera notamment avec son frère Christopher. Cela aurait d'ailleurs pesé dans la balance. RUGBY. Pourquoi Facundo Isa n'est-il jamais devenu le meilleur numéro 8 du Top 14 ? A Toulon, il sera en concurrence avec Facundo Isa, mais sa polyvalence en troisième ligne pourrait lui offrir plus de place sur la feuille de match. Malgré d'excellentes performances en club, il n'a pas réussi à s'imposer au sein de l'équipe de France. À 25 ans, il a sans doute raté le train de la Coupe du monde 2023, mais il pourrait tout à fait postuler pour l'échéance australienne en 2027. Après sept années passées à Toulouse, Selevasio Tolofua va découvrir un nouvel environnement de travail et de vie au quotidien. C'est peut-être ce dont il avait besoin pour progresser. À Toulouse, il s'était véritablement imposé lors de la saison 2020/21 avec 17 titularisations en 24 matchs toutes compétitions confondues. S'il a joué 30 matchs l'an passé, il n'affichait qu'une cinquantaine de minutes sur le pré en moyenne. Saura-t-il s'imposer dans la durée à Toulon ?