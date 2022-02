RUGBY. Équipe de France. Selevasio Tolofua, condamné à ne pas être appelé ?

Non retenu avec l'équipe de France pour préparer la rencontre face à l'Écosse, Selevasio Tolofua crève pourtant l'écran avec son club, le Stade Toulousain.

Excellent avec le Stade Toulousain depuis le début de saison, Selevasio Tolofua n'arrive toujours pas à s'attirer suffisamment les faveurs du sélectionneur de l'équipe de France. Non retenu pour préparer la rencontre face à l'Écosse, le Toulousain n'avait pas non plus été appelé au mois de janvier par Fabien Galthié, sa dernière (et seule) sélection remontant à décembre 2020. Souffrant de la rude concurrence de Grégory Alldritt au poste de numéro 8, Selevasio Tolofua recule de plus en plus dans la hiérarchie, passant derrière des joueurs comme Yoan Tanga.

Avec 3 essais en 17 rencontres, ainsi que plus de 585 mètres parcourus balle en main, Selevasio Tolofua est l'un des meilleurs avants du championnat offensivement. Apportant constamment de l'avancée pour son équipe, le Toulousain est à la fois très puissant, mais sait également faire jouer autour et après lui. Avec 15 offloads réussis depuis le début de saison, il a souvent permis d'amener de la continuité dans le jeu des Rouges & Noirs. Mais voilà, son profil de perforateur/joueur coïncide quelque peu avec celui du Rochelais Grégory Alldritt. Et malheureusement pour le champion de France et d'Europe, ce dernier reste le plus performant dans ce domaine. On l'a notamment vu parcourir plus de mètres balle en main que Tolofua (700), en ayant disputé 7 rencontres de moins en Top 14. De plus, le Maritime est bien plus actif et disponible sur le terrain (190 ballons joués à la main contre 145), ce qui lui permet d'être plus décisif que le joueur de Toulouse (3 franchissements à 1). Meilleur en club, Alldritt confirme tout son talent avec les Bleus, où il est aujourd'hui l'un des hommes forts du système de Fabien Galthié. En témoigne son excellent début de tournoi, avec notamment deux prestations solides face à l'Italie et l'Irlande. Une opportunité que n'a pas réellement eu le Toulousain jusqu'alors, mise à part sa titularisation lors de l'Autumn Nations Cup de 2020, face à l'Angleterre.

On l'a vu, Grégory Alldritt est actuellement intouchable au poste de numéro 8. Ce constat n'est en revanche pas rédhibitoire pour Tolofua, qui peut tout à fait remplir le rôle de troisième ligne aile. Une polyvalence qui pourrait lui offrir a minima une place de finisseur, d'autant que le staff des Bleus opte souvent pour un banc composé de 6 avants. Oui mais voilà, dans le plan de jeu actuel des Bleus, Fabien Galthié a besoin de deux troisièmes lignes ailes coureurs, besogneux, remplissant de nombreuses tâches défensives. On l'a notamment vu face à l'Irlande, où Anthony Jelonch et François Cros n'ont cessé de se jeter dans les jambes adverses. Un profil qui ne correspond pas vraiment au Toulousain, qui est bien moins actif que ses compères de club dans ce domaine. Avec 300 minutes de moins sous le maillot du Stade cette saison, Jelonch et Cros ont bien plus plaqué (102 et 113) que Selevasio Tolofua (89). De plus, ils peuvent tout à fait sauter en touche, ce qui est loin d'être le point fort du joueur de 24 ans. Tous ces arguments peuvent expliquer la non-sélection de Tolofua chez les Bleus, d'autant qu'en cas de pépins de Grégory Alldritt, d'autres joueurs comme Jelonch, Macalou, voire même Ollivon quand il sera de retour, peuvent parfaitement occuper ce poste de numéro 8.

La tournée d'été comme opportunité ?

S'il est très peu probable que Tolofua soit appelé pour une rencontre du Tournoi, ce dernier peut tout à fait espérer faire partie du squad qui se déplacera au Japon cet été. En effet, ces deux matchs face au pays du Soleil levant peuvent permettre au staff d'essayer quelques nouvelles têtes. Ce sera par ailleurs sûrement la dernière opportunité, la Coupe du Monde approchant à grands pas. Mais là encore, Tolofua n'est pas assuré de se rendre au Japon. Tout d'abord car d'autres joueurs pourraient lui être préférés (Tanga, Ollivon, Macalou), mais aussi car les finalistes du Top 14 seront automatiquement privés de cette tournée. Et même si le Stade Toulousain n'est pas au mieux en ce moment, le double champion de France et d'Europe en titre pourrait très bien se retrouver de nouveau en finale...

